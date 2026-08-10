Premium Mop Holder Flex MultiLink 40 cm

Flex System MultiLink frame in polyamide, with MultiLink Adapter for ø 23 mm handles.

Flat mop system with flex system, to be used with roller wringer, universal wringer or side press. Ideal for high-performance professional cleaning.

Specifications

Technical data

Type of flooring Hard floors
Textile attachment Uni System
Material PA / Fibreglass / PP
Working width (cm) 40
Quantity (Piece(s)) 1
Weight per product (kg) 0,5
Package weight (kg) 0,5
Dimensions (L × W) (mm) 400 x 110
Dimensions, packaged (mm) 400 x 110 x 230

Equipment

  • MultiLink Connection
Application areas
  • Floor - wet cleaning
Accessories