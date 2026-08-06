Standard Water Squeegee 75 cm
Kärcher rubber squeegee, 75 cm wide, with black double rubber lip made from neoprene foam.
Designed for use with all handles with a hole diameter between 18 mm and 23 mm: 75 cm wide rubber squeegee from Kärcher. Thanks to its double rubber lip made from black neoprene foam, the high-quality squeegee is perfect for eliminating large water volumes and is very easy to keep clean.
Specifications
Technical data
|Programme
|ADVANCED
|Working width (cm)
|75
|Material
|PP / neoprene, expanded
|Quantity (Piece(s))
|1
|Weight per product (kg)
|0,3
|Package weight (kg)
|0,4
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|750 x 140 x 40
|Dimensions, packaged (mm)
|750 x 140 x 40
Application areas
- Floor - wet cleaning
- Floor washroom - wet cleaning