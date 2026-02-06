Bocchetta fessure SE

Bocchetta per la pulizia delle fessure permette di pulire con la lavatappeti anche i punti più difficili da raggiungere e gli spazi stretti dei mobili imbottiti o dell'auto.

La pratica bocchetta per la pulizia delle fessure è un accessorio per la in punti difficili da raggiungere e spazi ristretti, adatto a tutte gli aspiratori lavamoquette Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6. Sui mobili imbottiti e in auto, i migliori risultati di pulizia si ottengono ancora più comodamente e senza sforzo. L'ugello stretto spruzza la soluzione detergente in profondità nelle fibre ad alta pressione e la aspira insieme allo sporco sciolto. Lo sporco e gli odori vengono rimossi efficacemente.

Caratteristiche e vantaggi
Bocchetta fessure SE: Adatto a tutti gli aspiratori a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Bocchetta fessure SE: Funzione di estrazione spray
Flessibile, anche in zone ristrette o di difficile accesso.
Bocchetta fessure SE: La collaudata tecnologia di aspirazione a spruzzo Kärcher
Per risultati di pulizia ottimali.
Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 241 x 44 x 65
Aree di applicazione
  • Aree difficili da raggiungere.