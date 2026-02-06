La pratica bocchetta per la pulizia delle fessure è un accessorio per la in punti difficili da raggiungere e spazi ristretti, adatto a tutte gli aspiratori lavamoquette Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6. Sui mobili imbottiti e in auto, i migliori risultati di pulizia si ottengono ancora più comodamente e senza sforzo. L'ugello stretto spruzza la soluzione detergente in profondità nelle fibre ad alta pressione e la aspira insieme allo sporco sciolto. Lo sporco e gli odori vengono rimossi efficacemente.