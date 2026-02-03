Lavatappeti SE 4 Plus
Il lavatappeti e lavatessuti SE 4 Plus semplifica la pulizia profonda delle superfici tessili per garantire la massima igiene. Ideale per famiglie, soggetti allergici e case con animali domestici.
Pulizia profonda combinata a design ergonomico e multifunzionalità: SE 4 Plus è efficace su tutte le superfici tessili. La collaudata tecnologia di lavaggio di Kärcher garantisce migliori risultati di pulizia: acqua fresca del rubinetto e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 penetrano in profondità nelle fibre tessili e successivamente vengono aspirati insieme allo sporco. Il dispositivo è ideale per famiglie, soggetti allergici e famiglie con animali domestici. SE 4 Plus è un prodotto 3 in 1, cioè funziona anche come un vero e proprio aspirapolvere per liquidi e solidi. Il grande serbatoio dell'acqua con capienza 4 litri è resistente agli urti e può essere rimosso, facilitando il riempimento e lo svuotamento. L'acqua sporca aspirata viene raccolta nel contenitore. La maniglia di trasporto 3 in 1 è progettata per facilitare il trasporto, l'apertura, la chiusura e lo svuotamento del contenitore. Gli accessori in dotazione possono essere riposti ordinatamente sul dispositivo stesso. Dopo l'uso, il dispositivo è facile da pulire.
Caratteristiche e vantaggi
Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Pulizia semplice e veloce con un efficiente metodo di pulizia con estrazione a spruzzo. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili.
Serbatoio dell'acqua pulita rimovibileIl serbatoio dell'acqua dolce è facile da riempire e svuotare senza la necessità di aprire il detergente per estrazione spray. Contenitore resistente agli urti e traslucido per una lunga durata. Il serbatoio dell'acqua dolce si inserisce facilmente nel dispositivo.
Tubo ultraflessibile 2 in 1Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia. Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia. Maniglia con funzione di blocco per la spruzzatura continua durante la pulizia di grandi superfici tessili.
Prodotto multifunzionale 3 in 1
- Versatile nell'applicazione sia per l'aspirazione a spruzzo su superfici tessili che per l'aspirazione di liquidi e asciutti di tappeti e pavimenti duri con gli accessori giusti.
Comoda maniglia per il trasporto 3 in 1
- Progettato per il comfort durante il trasporto e durante l'apertura, la chiusura o lo svuotamento del contenitore.
Accessori ergonomici per l'aspirazione a spruzzo, l'aspirazione di liquidi e liquidi
- Facile fissaggio e rimozione degli accessori con un solo clic.
- Maggiore comodità della bocchetta ergonomica per pavimenti con estrazione a spruzzo per grandi aree con moquette.
- Versatile nell'applicazione con un'ampia gamma di accessori per l'aspirazione di liquidi e solidi come la bocchetta per pavimenti Clips per l'utilizzo su pavimenti duri e tappeti, e compatibile anche con un'ampia selezione di accessori per aspiratori di liquidi e asciutti.
Pratiche opzioni per riporre gli accessori
- Gli accessori e il tubo flessibile per l'aspirazione dello spray possono essere riposti ordinatamente nell'alloggiamento dell'apparecchio e sul piccolo ripiano. Così tutto è in ordine e sempre a portata di mano dove serve.
- Comodo ripiano sull'apparecchio per tenere a portata di mano spugne, panni e altri piccoli oggetti durante la pulizia.
- Pratico gancio portacavo per riporre facilmente il cavo di alimentazione.
Robusto alloggiamento dell'apparecchio e serbatoio dell'acqua dolce resistente agli urti
- Costruito per resistere
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Larghezza di lavoro (mm)
|227
|Serbatoio acqua pulita (l)
|4
|Serbatoio acqua sporca (l)
|4
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Cavo di alimentazione (m)
|6
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|7,6
|Peso con imballo (kg)
|12,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|430 x 385 x 535
|DN (mm)
|35
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
- Bocchetta per pavimenti con estrazione spray: 227 mm
- Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 88 mm
- Ugello per fessure per estrazione spray
- Bocchetta per pavimenti con aspirazione a umido e a secco: Clip da usare su pavimenti duri e tappeti
- Bocchetta fessure
- Bocchetta poltrone
- Filtro in schiuma
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 1 l
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i)
- Sistema comodo 2-in-1: tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Paracolpi
- Impugnatura comoda 3in1
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Vano accessori
Aree di applicazione
- Tappeti
- Mobili imbottiti
- Moquette
- Interni auto
- Tessuti per la casa, ad es. tende o fodere per cuscini
- Materassi
