Lavatappeti SE 3 Compact
Il potente lavatappeti e smacchiatore SpotLess SE 3 Compact si distingue per la pulizia in profondità di tappeti, divani e materassi oltre che per il suo design compatto e la funzione auto-pulente.
Pulizia profonda fino alle fibre e design compatto: il lavatappeti SE 3 Compact Home è una soluzione potente, efficiente dal punto di vista energetico e ideale per la pulizia delle superfici tessili. Grazie al suo design compatto, il dispositivo non solo è facile da maneggiare, ma può anche essere facilmente riposto per risparmiare spazio, garantendo che sia pronto per una pulizia profonda e comoda delle fibre anche in caso di sporco imprevisto. Lo sporco viene rimosso in modo rapido ed efficace da mobili imbottiti, tappeti, passatoie e divani. Il lungo e flessibile tubo di aspirazione insieme al detergente incorporato garantisce grande comodità e flessibilità, anche nei luoghi di difficile accesso. Con pratici spazi dedicati sul dispositivo, tutti gli accessori sono sempre a portata di mano. Il sistema del serbatoio 2-in-1 garantisce agli utenti di non entrare in contatto con lo sporco. E una volta terminato l'utilizzo, l'aspiratore ha una funzione di pulizia che previene la formazione di batteri e odori. Include ugello per imbottiti, ugello per fessure e detergente.
Caratteristiche e vantaggi
Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili. Pulizia semplice e veloce grazie all'efficace metodo di pulizia a spruzzo / estrazione, in combinazione con un motore potente e ad alta efficienza energetica.
Accessori appositamente sviluppati per una pulizia facile e profonda delle fibreLa bocchetta per l'aspirazione a spruzzo della tappezzeria può essere utilizzata per pulire lo sporco ostinato in modo rapido e semplice, mentre la bocchetta per fessure semplifica il lavoro di pulizia delle aree particolarmente difficili da raggiungere. Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia. Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia.
Funzione di risciacquo igienicoDopo la pulizia, il dispositivo viene pulito utilizzando la funzione di risciacquo. Questo rimuove ogni residuo di sporco ed evita odori sgradevoli dovuti all'accumulo di batteri. Consente di riporre facilmente il dispositivo pulito.
Macchina super compatta e salvaspazio
- Flessibile, anche in zone ristrette o di difficile accesso.
- Con pratica maniglia per un trasporto semplice e comodo.
- Prodotto salvaspazio, facile da riporre.
Sistema a doppio serbatoio
- Semplice riempimento del serbatoio dell'acqua dolce.
- Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Tubo ultraflessibile 2 in 1
- Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia.
- Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia.
- Giunto girevole sul tubo per una maggiore libertà di movimento.
Pratico accessorio e portagomma
- Facile da trasportare con una sola mano: tutti gli accessori inclusi e il tubo possono essere riposti direttamente sul dispositivo.
- Tutti gli accessori sono sempre collegati al dispositivo, quindi puoi fare affidamento sulla loro presenza nel punto di utilizzo.
Vano portaoggetti per piccoli accessori
- Pratico per lo stoccaggio temporaneo durante la pulizia.
- Perfetto per spugne e vestiti.
Utilizzo semplice ed efficace
- Accendere e spegnere il dispositivo è semplice.
- Intuitivo
- Pronto per essere pulito immediatamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|500
|Raggio operativo (m)
|5,8
|Serbatoio acqua pulita (l)
|1,7
|Serbatoio acqua sporca (l)
|2,9
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Cavo di alimentazione (m)
|3,6
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 88 mm
- Ugello per fessure per estrazione spray
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
- Sistema comodo 2-in-1: tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Portacavo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Sistema a doppio serbatoio
- Vano accessori
- Funzione di pulizia del sistema
Aree di applicazione
- Tappeti
- Tappezzeria
- Interni auto
Accessori
Detergenti
RICAMBI SE 3 Compact
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.