Pulizia profonda fino alle fibre e design compatto: il lavatappeti SE 3 Compact Home è una soluzione potente, efficiente dal punto di vista energetico e ideale per la pulizia delle superfici tessili. Grazie al suo design compatto, il dispositivo non solo è facile da maneggiare, ma può anche essere facilmente riposto per risparmiare spazio, garantendo che sia pronto per una pulizia profonda e comoda delle fibre anche in caso di sporco imprevisto. Lo sporco viene rimosso in modo rapido ed efficace da mobili imbottiti, tappeti, passatoie e divani. Il lungo e flessibile tubo di aspirazione insieme al detergente incorporato garantisce grande comodità e flessibilità, anche nei luoghi di difficile accesso. Con pratici spazi dedicati sul dispositivo, tutti gli accessori sono sempre a portata di mano. Il sistema del serbatoio 2-in-1 garantisce agli utenti di non entrare in contatto con lo sporco. E una volta terminato l'utilizzo, l'aspiratore ha una funzione di pulizia che previene la formazione di batteri e odori. Include ugello per imbottiti, ugello per fessure e detergente.