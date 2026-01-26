Lavatappeti SE 3 Compact Floor
Il lavatappeti e smacchiatore SpotLess SE 3 Compact Floor si distingue per la sua pulizia profonda di superfici tessili come sedili, tappeti e divani, nonché per il design compatto e la funzione di autopulizia.
Il lavatappeti SE 3 Compact Home Floor è una soluzione potente ed efficiente per la pulizia dei tessuti. Grazie al suo design compatto, il dispositivo può essere riposto per risparmiare spazio, garantendo che sia rapidamente pronto all'uso ogni volta che è necessario per una pulizia profonda e comoda delle fibre. Lo sporco viene rimosso in modo rapido ed efficace da divani e tappeti. Il tubo di aspirazione flessibile e il cavo lungo garantiscono un elevato livello di comfort, flessibilità e libertà di movimento. L'innovativo ugello 2 in 1 XXL, in combinazione con i tubi di prolunga, consente una comoda pulizia verticale di tappeti di medie dimensioni. Utilizzato direttamente sull'impugnatura, l'ugello può pulire imbottiti di grandi dimensioni due volte più velocemente di un ugello per tappezzerie convenzionale. Con appositi vani tutti gli accessori sono sempre a portata di mano. Il sistema serbatoio 2 in 1 garantisce che gli utenti non debbano entrare in contatto con lo sporco. E una volta terminata la pulizia, questo lavatappeti è dotato di funzione di autopulizia per prevenire la formazione di batteri e cattivi odori.
Caratteristiche e vantaggi
Comprovata tecnologia Kärcher per risultati di pulizia ottimaliPulizia profonda tra le fibre delle superfici tessili. Bassa umidità residua per una rapida asciugatura delle superfici tessili. Pulizia semplice e veloce grazie all'efficace metodo di pulizia a spruzzo / estrazione, in combinazione con un motore potente e ad alta efficienza energetica.
Accessori appositamente sviluppati per una pulizia facile e profonda delle fibreL'innovativa bocchetta a spruzzo ed estrazione 2 in 1 XXL, insieme ai tubi di prolunga, consente una comoda pulizia di tappeti di medie dimensioni. Può essere utilizzato anche direttamente sull'impugnatura per una rapida pulizia di tappezzerie. La bocchetta per l'aspirazione a spruzzo della tappezzeria può essere utilizzata per pulire lo sporco ostinato in modo rapido e semplice, mentre la bocchetta per fessure semplifica il lavoro di pulizia delle aree particolarmente difficili da raggiungere. Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia.
Funzione di risciacquo igienicoDopo la pulizia, il dispositivo viene pulito utilizzando la funzione di risciacquo. Questo rimuove ogni residuo di sporco ed evita odori sgradevoli dovuti all'accumulo di batteri. Consente di riporre facilmente il dispositivo pulito.
Macchina super compatta e salvaspazio
- Flessibile, anche in zone ristrette o di difficile accesso.
- Con pratica maniglia per un trasporto semplice e comodo.
- Prodotto salvaspazio, facile da riporre.
Sistema a doppio serbatoio
- Semplice riempimento del serbatoio dell'acqua dolce.
- Comoda rimozione e svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca senza alcun contatto con lo sporco.
Tubo ultraflessibile 2 in 1
- Tubo spruzzatore integrato per una maggiore comodità durante la pulizia.
- Tubo di aspirazione lungo e flessibile per una maggiore comodità durante la pulizia.
- Giunto girevole sul tubo per una maggiore libertà di movimento.
Pratico accessorio e portagomma
- Facile da trasportare con una sola mano: tutti gli accessori inclusi e il tubo possono essere riposti direttamente sul dispositivo.
- Tutti gli accessori sono sempre collegati al dispositivo, quindi puoi fare affidamento sulla loro presenza nel punto di utilizzo.
Vano portaoggetti per piccoli accessori
- Pratico per lo stoccaggio temporaneo durante la pulizia.
- Perfetto per spugne e vestiti.
Utilizzo semplice ed efficace
- Accendere e spegnere il dispositivo è semplice.
- Intuitivo
- Pronto per essere pulito immediatamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|500
|Raggio operativo (m)
|6
|Serbatoio acqua pulita (l)
|1,7
|Serbatoio acqua sporca (l)
|2,9
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Cavo di alimentazione (m)
|3,6
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|6,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|450 x 225 x 260
|DN (mm)
|35
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Tubi spruzzo estrazione: 2 Pezzo(i), 0.5 m, Plastica
- Bocchetta spruzzo estrazione 2-in1 XXL
- Bocchetta per estrazione spray da tappezzeria: 88 mm
- Ugello per fessure per estrazione spray
- Detergenti: Detergente per tappeti RM 519, 100 ml
- Sistema comodo 2-in-1: tubo spruzzo estrazione integrato
Dotazione
- Portacavo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Sistema a doppio serbatoio
- Vano accessori
- Funzione di pulizia del sistema
Aree di applicazione
- Tappeti
- Tappezzeria
- Interni auto
Accessori
Detergenti
RICAMBI SE 3 Compact Floor
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.