Il lavatappeti SE 3 Compact Home Floor è una soluzione potente ed efficiente per la pulizia dei tessuti. Grazie al suo design compatto, il dispositivo può essere riposto per risparmiare spazio, garantendo che sia rapidamente pronto all'uso ogni volta che è necessario per una pulizia profonda e comoda delle fibre. Lo sporco viene rimosso in modo rapido ed efficace da divani e tappeti. Il tubo di aspirazione flessibile e il cavo lungo garantiscono un elevato livello di comfort, flessibilità e libertà di movimento. L'innovativo ugello 2 in 1 XXL, in combinazione con i tubi di prolunga, consente una comoda pulizia verticale di tappeti di medie dimensioni. Utilizzato direttamente sull'impugnatura, l'ugello può pulire imbottiti di grandi dimensioni due volte più velocemente di un ugello per tappezzerie convenzionale. Con appositi vani tutti gli accessori sono sempre a portata di mano. Il sistema serbatoio 2 in 1 garantisce che gli utenti non debbano entrare in contatto con lo sporco. E una volta terminata la pulizia, questo lavatappeti è dotato di funzione di autopulizia per prevenire la formazione di batteri e cattivi odori.