Pulizia profonda combinata a design ergonomico e multifunzionalità: SE 4 è efficace su tutte le superfici tessili. La collaudata tecnologia di lavaggio di Kärcher garantisce migliori risultati di pulizia: acqua fresca del rubinetto e il detergente per tappeti Kärcher RM 519 penetrano in profondità nelle fibre tessili e successivamente vengono aspirati insieme allo sporco. Il dispositivo è ideale per famiglie, soggetti allergici e famiglie con animali domestici. SE 4 è un prodotto 3 in 1, cioè funziona anche come un vero e proprio aspirapolvere per liquidi e solidi. Il grande serbatoio dell'acqua con capienza 4 litri è resistente agli urti e può essere rimosso, facilitando il riempimento e lo svuotamento. L'acqua sporca aspirata viene raccolta nel contenitore. La maniglia di trasporto 3 in 1 è progettata per facilitare il trasporto, l'apertura, la chiusura e lo svuotamento del contenitore. Gli accessori in dotazione possono essere riposti ordinatamente sul dispositivo stesso. Il dispositivo è facile da pulire dopo l'uso.