Caricatore veloce

Per continuare rapidamente con la pulizia dei vetri: il caricabatterie rapido sostitutivo per l'aspirapolvere per vetri a batteria WV 6.

Con il caricabatterie rapido sostitutivo, l'aspirapolvere Kärcher WV 6 a batteria può essere ricaricato in un tempo minimo.

Caratteristiche e vantaggi
Adatto per WV 6 e WV 7
  • Il caricabatterie rapido è un pezzo di ricambio per il WV 6.
Ricarica rapida della batteria
  • La macchina è pronta per essere riutilizzata rapidamente.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 29 x 122 x 114
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo