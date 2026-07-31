Caricatore veloce
Per continuare rapidamente con la pulizia dei vetri: il caricabatterie rapido sostitutivo per l'aspirapolvere per vetri a batteria WV 6.
Con il caricabatterie rapido sostitutivo, l'aspirapolvere Kärcher WV 6 a batteria può essere ricaricato in un tempo minimo.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto per WV 6 e WV 7
- Il caricabatterie rapido è un pezzo di ricambio per il WV 6.
Ricarica rapida della batteria
- La macchina è pronta per essere riutilizzata rapidamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|29 x 122 x 114