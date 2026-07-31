Ferro da stiro a pressione di alta qualità in un attraente design giallo e nero. Il ferro da stiro a vapore ha una comoda piastra in acciaio inossidabile scorrevole e si combina perfettamente con gli aspirapolvere a vapore Kärcher. La pressione del vapore costantemente elevata elimina lo sforzo di stiratura e dimezza i tempi di stiratura. Grazie all'eccezionale tecnologia e alla piastra in acciaio inossidabile scorrevole, anche i tessuti pesanti sono rapidi e facili da stirare. Il ferro da stiro a pressione a vapore Kärcher offre una funzione di vapore continuo e una funzione di vapore a intervalli.