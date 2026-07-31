Ferro da stiro a vapore I 6006 per SV

Ferro da stiro a pressione di alta qualità in un attraente design giallo e nero. Con comoda piastra in acciaio inossidabile scorrevole. Adatto per il collegamento all'aspirapolvere a vapore Kärcher.

Ferro da stiro a pressione di alta qualità in un attraente design giallo e nero. Il ferro da stiro a vapore ha una comoda piastra in acciaio inossidabile scorrevole e si combina perfettamente con gli aspirapolvere a vapore Kärcher. La pressione del vapore costantemente elevata elimina lo sforzo di stiratura e dimezza i tempi di stiratura. Grazie all'eccezionale tecnologia e alla piastra in acciaio inossidabile scorrevole, anche i tessuti pesanti sono rapidi e facili da stirare. Il ferro da stiro a pressione a vapore Kärcher offre una funzione di vapore continuo e una funzione di vapore a intervalli.

Caratteristiche e vantaggi
Distribuzione del vapore su tutta la piastra
Funzione vapore continua
Piastra in acciaio inox
Abbondante uscita vapore
Funzione vapore intervallata
Regolazione di temperatura
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso (kg) 1,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 259 x 121 x 125
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
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