Filtro HEPA per l'aria di scarico

Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.

TIl filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno. dopo aver passato l'aspirapolvere l'aria risulta più pulita e più salubre.

Caratteristiche e vantaggi
Accessorio per aspirapolvere Kärcher VC 5
Trattiene i pollini, le particelle più piccole e nocive per la salute.
L'aria in uscita dall'aspirapolvere è più pulita e salubre di quella in entrata
Si consiglia di sostituire il filtro una volta l'anno.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 85 x 75 x 46
Aree di applicazione
  • Sporco secco