Filtro HEPA per l'aria di scarico
Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.
TIl filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia. Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno. dopo aver passato l'aspirapolvere l'aria risulta più pulita e più salubre.
Caratteristiche e vantaggi
Accessorio per aspirapolvere Kärcher VC 5
Trattiene i pollini, le particelle più piccole e nocive per la salute.
L'aria in uscita dall'aspirapolvere è più pulita e salubre di quella in entrata
Si consiglia di sostituire il filtro una volta l'anno.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|85 x 75 x 46
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sporco secco