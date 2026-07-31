Filtro imballato HEPA H13

Aumenta la capacità del filtro e migliora l'aria del soffiatore: Il filtro HEPA 13 altamente efficace offre un grado di separazione del 99,995% ed è certificato secondo lo standard di prova DIN EN 1822:2019.

Il nostro filtro HEPA 13 trattiene le particelle minime nell'ordine di pochi micrometri grazie al suo impressionante grado di separazione del 99,95%. Aerosol, virus e germi vengono quasi completamente assorbiti grazie all'elevata capacità del filtro e non vengono rilasciati nuovamente nell'aria ambiente. Certificato secondo lo standard di prova DIN EN 1822:2019, il filtro HEPA 13 soddisfa anche gli elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 165 x 72 x 55