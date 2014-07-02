Idropulitrici
Lance a spruzzo
Ugelli rotanti (sabbiatori)
Ugelli a getto multiplo
Ugello Power Kärcher
Ugello per getto di vapore / protezione ugello / ugello ribaltabile
Tubi ad alta pressione
- Standard
- Standard con raccordi su entrambi i lati
- Longlife 400
- Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati
- Versione per l'industria alimentare
- Versione per il settore alimentare con bocchettoni su entrambi i lati
- Progettazione alimentare di lunga durata
- Design alimentare di lunga durata con collegamenti a vite su entrambe le estremità
- Tubi speciali
- Ultraguardia
- Classic
- Inaktiv
Lavasuperfici
- Detergente per pavimenti e superfici dure
- Detergente per superfici dure FRV 30
- Detergente per superfici dure FR 30
- FR 30 Me detergente per superfici
- Detergente per superfici dure FR 50
- Kit ugelli specifici per macchina per FR
- Kit ugelli specifici per macchina per FRV
- Kit ugelli specifici per la macchina per FR Classic
- FRV 30 Me detergente per superfici
- Detergente per superfici FR 50 Me
Sistemi a schiuma
Miscelatori e iniettori
Avvolgitubo
Pulizia facciate e pannelli solari
Kit aggiuntivi
- Kit di attacco per il trasporto
- Kit di montaggio su ruota
- Kit attacco monitoraggio fiamma
- Kit telecomando
- Kit di montaggio remoto
- Kit montaggio filtro dell'acqua
- Set di ruote antiforatura
- Kit di attacco fisso HP
- Kit di fissaggio al telaio della gabbia
- Rimorchio HD adattato a posteriori
- Kit di montaggio rimorchio HDS