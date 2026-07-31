Lama di ricambio per tagliaerba a batteria
Con una larghezza di taglio di 46 cm, la lama della falciatrice da giardino della batteria LMO 36-46 lascia dietro fili d'erba perfettamente tagliati, senza sfilacciamenti o irregolarità.
Le lame in acciaio extra affilate del tosaerba a batteria 36-46 alimentato a batteria lasciano dietro una larga corsia di erba ben tagliata: 46 centimetri di larghezza con altezza di taglio variabile e nessuna lama di erba sfilacciata sotto. Le lame del tosaerba non sono solo affilate, ma sono così ben sagomate che le talee atterrano nel sacco dei rifiuti senza lasciare residui, quindi non è necessario rastrellare in seguito. Le lame del tosaerba sono facilmente sostituibili con solo pochi movimenti della mano su una vite.
Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
Facile ricambio per lama
Design efficiente
Accessori perfettamente abbinati
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza di taglio (cm)
|46
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|460 x 53 x 15
Aree di applicazione
- Prato