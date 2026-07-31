Le lame in acciaio extra affilate del tosaerba a batteria 36-46 alimentato a batteria lasciano dietro una larga corsia di erba ben tagliata: 46 centimetri di larghezza con altezza di taglio variabile e nessuna lama di erba sfilacciata sotto. Le lame del tosaerba non sono solo affilate, ma sono così ben sagomate che le talee atterrano nel sacco dei rifiuti senza lasciare residui, quindi non è necessario rastrellare in seguito. Le lame del tosaerba sono facilmente sostituibili con solo pochi movimenti della mano su una vite.