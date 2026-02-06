Manico SE

L'impugnatura di supporto ergonomica è il complemento ideale per pulire comodamente grandi superfici di moquette con le idropulitrici a spruzzo Kärcher.

L'impugnatura di supporto ergonomica rende particolarmente confortevole la pulizia di grandi superfici di moquette con le idropulitrici a spruzzo Kärcher. L'ugello di aspirazione a spruzzo per pavimenti può essere guidato con estrema facilità e precisione allo stesso tempo. Dopo un facile fissaggio al tubo di aspirazione, l'impugnatura aggiuntiva consente un comodo utilizzo a due mani per mancini e destrorsi. Adatto a tutti gli aspiratori Kärcher delle serie SE 4, SE 5 e SE 6.

Caratteristiche e vantaggi
Manico SE: Adatto a tutti gli aspiratori a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Manico SE: Impugnatura ergonomica adatta a destrimani e mancini
Manico SE: Impugnatura regolabile in altezza
Impugnatura regolabile in altezza
Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 121 x 66 x 127