Manico SE
L'impugnatura di supporto ergonomica rende particolarmente confortevole la pulizia di grandi superfici di moquette con le idropulitrici a spruzzo Kärcher. L'ugello di aspirazione a spruzzo per pavimenti può essere guidato con estrema facilità e precisione allo stesso tempo. Dopo un facile fissaggio al tubo di aspirazione, l'impugnatura aggiuntiva consente un comodo utilizzo a due mani per mancini e destrorsi. Adatto a tutti gli aspiratori Kärcher delle serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto a tutti gli aspiratori a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Impugnatura ergonomica adatta a destrimani e manciniComodo utilizzo grazie al funzionamento ambidestro.
Impugnatura regolabile in altezzaLa posizione dell'impugnatura può essere regolata individualmente in base all'altezza dell'utente.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|121 x 66 x 127