Pad lucidante per lucidatrice (3 pezzi)

Il set include 3 pad da utilizzare con la lucidatrice FP 303. Ideale per lucidare superfici dure come pavimenti in parquet, pietra, linoleum, sughero, PVC e laminato.

Il set include 3 pad da utilizzare con la lucidatrice FP 303. Ideale per lucidare superfici dure come pavimenti in parquet, pietra, linoleum, sughero, PVC e laminato. Per risultati brillanti.

Caratteristiche e vantaggi
Tampone lucidante in lana sintetica di alta qualità
  • Risultati di lucidatura perfetti su tutti i rivestimenti per pavimenti
  • Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 3
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 125 x 125 x 10
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri