Pad lucidante per lucidatrice (3 pezzi)
Il set include 3 pad da utilizzare con la lucidatrice FP 303. Ideale per lucidare superfici dure come pavimenti in parquet, pietra, linoleum, sughero, PVC e laminato.
Il set include 3 pad da utilizzare con la lucidatrice FP 303. Ideale per lucidare superfici dure come pavimenti in parquet, pietra, linoleum, sughero, PVC e laminato. Per risultati brillanti.
Caratteristiche e vantaggi
Tampone lucidante in lana sintetica di alta qualità
- Risultati di lucidatura perfetti su tutti i rivestimenti per pavimenti
- Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|3
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|125 x 125 x 10
Aree di applicazione
- Pavimenti duri