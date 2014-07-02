Pads lucidanti morbidi per la pulizia del parquet

3 pad lucidanti per la lucidatrice FP 303, ottimi per lucidare le superfici dure incerate come i parquet.

3 pad lucidanti per la lucidatrice FP 303, ottimi per lucidare le superfici dure incerate come i parquet. L'effetto lucido è assicurato. Basta semplicemente montare i pad sui dischi della lucidatrice.

Caratteristiche e vantaggi
Panni per lucidatura in microfibra di alta qualità
  • Risultati perfetti su pavimenti in legno con finitura a cera e cera ad olio
  • Sviluppato appositamente per la lucidatura di pavimenti in legno con finitura a cera e cera ad olio
  • Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 3
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 125 x 125 x 10
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pavimenti in legno cerati