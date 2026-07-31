Mai avuto così tanto controllo durante la pulizia. Grazie ai pulsanti +/- della pistola ad alta pressione G 180 Q Full Control Plus, i livelli di pressione e il dosaggio del detergente possono essere facilmente controllati con il semplice tocco di un pulsante. Tutte le tue impostazioni sono sempre disponibili anche sul display LCD a colpo d'occhio, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. La pistola, che include un adattatore di collegamento rapido, è adatta per tutte le idropulitrici Kärcher Full Control delle gamme K 5 Premium, K 7 e K 7 Premium dal 2017 o più recenti.