Set 5 filtri in carta compatibili con aspiratori solidi liquidi
5 sacchetti filtro in carta con tecnologia antistrappo compatibili con aspiratori solidi liquidi WD 2 Premium e con macchina spruzzo estrazione SE 5.100
I sacchetti filtro in carta intrappolano la polvere e lo sporco senza permetterne la fuoriuscita, così da rendere l'aspirazione ancora più efficace, preservando nello stesso tempo il funzionamento della macchina nel tempo. I sacchetti sono altamente resistenti.
Caratteristiche e vantaggi
Due strati
- Antistrappo
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|5
|Colore
|marrone
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|240 x 150 x 8
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sporco secco