Set 5 filtri in carta compatibili con aspiratori solidi liquidi

5 sacchetti filtro in carta con tecnologia antistrappo compatibili con aspiratori solidi liquidi WD 2 Premium e con macchina spruzzo estrazione SE 5.100

I sacchetti filtro in carta intrappolano la polvere e lo sporco senza permetterne la fuoriuscita, così da rendere l'aspirazione ancora più efficace, preservando nello stesso tempo il funzionamento della macchina nel tempo. I sacchetti sono altamente resistenti.

Caratteristiche e vantaggi
Due strati
  • Antistrappo
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 5
Colore marrone
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 240 x 150 x 8
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Sporco secco