Set di 2 panni abrasivi per lavavetri Vibrapad KV4

I panni abrasivi sono perfetti per rimuovere efficacemente lo sporco ostinato su tutte le superfici dure.

I panni per piastrelle altamente abrasivi KV 4 possono essere facilmente fissati al Vibrapad KV 4 con il sistema di fissaggio a strappo. Grazie all'intelligente combinazione di fibre abrasive, lo sporco viene disintegrato dalle superfici in modo ottimale. Le fibre abrasive si adattano alle superfici e rimuovono lo sporco ostinato in modo rapido. Tutti i panni sono lavabili in lavatrice a 60° senza ammorbidente e quindi possono essere riutilizzati. I panni sono adatti per il Vibrapad KV 4, che, grazie alla sua funzione vibrante, permette di rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato da superfici in vetro, piastrelle, specchi e superfici lucide. L'uso del Vibrapad è consigliato con quello dell'aspiragocce WV: prima lo sporco è sciolto con le vibrazioni e poi è aspirato dall'aspiragocce.

Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio a strappo
Lavabile
Fibre abrasive
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 261 x 106 x 8
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Superfici resistenti ai graffi
  • Finestre e superfici vetrate
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Box doccia / vasca