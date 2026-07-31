Set di 2 panni morbidi per lavavetri Vibrapad KV4
Il panno morbido per Vibrapad KV 4 è molto delicato e perfetto per rimuovere ogni tipo di sporco sulle superfici sensibili. Può essere facilmente fissato al lavavetri vibrante KV 4.
Il panno morbido KV 4 pulisce molto delicatamente e senza lasciare pelucchi, grazie alle sue fibre sottili. Il panno può essere facilmente fissato al lavavetri vibrante KV 4 con il sistema di fissaggio a strappo. Perfetto per superfici sensibili ai graffi come i pensili della cucina, le piastre e gli specchi. Tutti i panni sono lavabili in lavatrice a 60° senza ammorbidente e quindi possono essere riutilizzati. I panni sono adatti per il Vibrapad KV 4, che, grazie alla sua funzione vibrante, permette di rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato da superfici in vetro, piastrelle, specchi e superfici lucide. L'uso del Vibrapad è consigliato con quello dell'aspiragocce WV: prima lo sporco è sciolto con le vibrazioni e poi è aspirato dall'aspiragocce.
Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio a strappo
Lavabile
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|261 x 106 x 6
Aree di applicazione
- Superficie delicata