Set di 2 panni morbidi per lavavetri Vibrapad KV4

Il panno morbido per Vibrapad KV 4 è molto delicato e perfetto per rimuovere ogni tipo di sporco sulle superfici sensibili. Può essere facilmente fissato al lavavetri vibrante KV 4.

Il panno morbido KV 4 pulisce molto delicatamente e senza lasciare pelucchi, grazie alle sue fibre sottili. Il panno può essere facilmente fissato al lavavetri vibrante KV 4 con il sistema di fissaggio a strappo. Perfetto per superfici sensibili ai graffi come i pensili della cucina, le piastre e gli specchi. Tutti i panni sono lavabili in lavatrice a 60° senza ammorbidente e quindi possono essere riutilizzati. I panni sono adatti per il Vibrapad KV 4, che, grazie alla sua funzione vibrante, permette di rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato da superfici in vetro, piastrelle, specchi e superfici lucide. L'uso del Vibrapad è consigliato con quello dell'aspiragocce WV: prima lo sporco è sciolto con le vibrazioni e poi è aspirato dall'aspiragocce.

Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio a strappo
Lavabile
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 261 x 106 x 6
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Superficie delicata