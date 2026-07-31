Il panno morbido KV 4 pulisce molto delicatamente e senza lasciare pelucchi, grazie alle sue fibre sottili. Il panno può essere facilmente fissato al lavavetri vibrante KV 4 con il sistema di fissaggio a strappo. Perfetto per superfici sensibili ai graffi come i pensili della cucina, le piastre e gli specchi. Tutti i panni sono lavabili in lavatrice a 60° senza ammorbidente e quindi possono essere riutilizzati. I panni sono adatti per il Vibrapad KV 4, che, grazie alla sua funzione vibrante, permette di rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato da superfici in vetro, piastrelle, specchi e superfici lucide. L'uso del Vibrapad è consigliato con quello dell'aspiragocce WV: prima lo sporco è sciolto con le vibrazioni e poi è aspirato dall'aspiragocce.