I panni per piastrelle per Vibrapad KV 4 possono essere facilmente fissati al Vibrapad KV 4 con il sistema di fissaggio a strappo. Grazie all'intelligente combinazione di fibre abrasive e assorbenti, lo sporco viene sciolto e assorbito in modo ottimale. Le fibre sporgenti si adattano alle superfici e rimuovono lo sporco da piastrelle, nelle fessure e nelle fughe in modo rapido e senza lasciare residui. Tutti i panni sono lavabili in lavatrice a 60° senza ammorbidente e quindi possono essere riutilizzati. I panni sono adatti per il Vibrapad KV 4, che, grazie alla sua funzione vibrante, permette di rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato da superfici in vetro, piastrelle, specchi e superfici lucide. L'uso del Vibrapad è consigliato con quello dell'aspiragocce WV: prima lo sporco è sciolto con le vibrazioni e poi è aspirato dall'aspiragocce.