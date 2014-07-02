Set di 3 Pad per superfici semi dure - parquet e laminati

I pad lucidanti per la lucidatrice FP 303 sono ottimi per lucidare le superfici dure incerate come i parquet, il sughero e i laminati.

3 pad lucidanti per la lucidatrice FP 303, ottimi per lucidare le superfici dure incerate come i parquet, il sughero e i laminati. L'effetto lucido è assicurato. Basta semplicemente montare i pad sui dischi della lucidatrice.

Caratteristiche e vantaggi
Panni per lucidatura in microfibra di alta qualità
  • Risultati di lucidatura perfetti su pavimenti sigillati (parquet, laminato, sughero)
  • Sviluppato appositamente per la lucidatura di pavimenti sigillati (parquet, laminato, sughero)
  • Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 3
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 125 x 125 x 8
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati