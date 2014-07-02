Set di 3 Pad per superfici semi dure - parquet e laminati
I pad lucidanti per la lucidatrice FP 303 sono ottimi per lucidare le superfici dure incerate come i parquet, il sughero e i laminati.
3 pad lucidanti per la lucidatrice FP 303, ottimi per lucidare le superfici dure incerate come i parquet, il sughero e i laminati. L'effetto lucido è assicurato. Basta semplicemente montare i pad sui dischi della lucidatrice.
Caratteristiche e vantaggi
Panni per lucidatura in microfibra di alta qualità
- Risultati di lucidatura perfetti su pavimenti sigillati (parquet, laminato, sughero)
- Sviluppato appositamente per la lucidatura di pavimenti sigillati (parquet, laminato, sughero)
- Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|3
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|125 x 125 x 8
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati