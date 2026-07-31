Il set di 3 panni in microfibra, composto da panno abrasivo, panno per piastrelle e panno morbido, offre l'accessorio giusto per ogni superficie. Con questo set si possono pulire dalle superfici delicate con il panno più morbido, allo sporco ostinato grazie al panno abrasivo. Tutti i panni sono lavabili in lavatrice a 60° senza ammorbidente e quindi possono essere riutilizzati. I panni sono adatti per il Vibrapad KV 4, che, grazie alla sua funzione vibrante, permette di rimuovere facilmente anche lo sporco più ostinato da superfici in vetro, piastrelle, specchi e superfici lucide. L'uso del Vibrapad è consigliato con quello dell'aspiragocce WV: prima lo sporco è sciolto con le vibrazioni e poi è aspirato dall'aspiragocce.