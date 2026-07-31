Set pavimenti EasyFix per SC 1
Pulire senza entrare in contatto con lo sporco: con il set per la pulizia del pavimento EasyFix per SC 1, il pulitore a vapore portatile si trasforma facilemente in un mop a vapore 2 in 1.
Da pulitore a vapore portatile a scopa a vapore 2 in 1 in pochi secondi: il pratico set di pulizia del pavimento EasyFix per SC 1 lo rende possibile. Basta fissare il panno per pavimenti in microfibra all'ugello del pavimento EasyFix e collegare l'ugello alle due prolunghe tubo (ciascuna di 0,5 m) all'SC 1 - e quindi iniziare a pulire a fondo il pavimento. Il set per la pulizia del pavimento EasyFix è incluso nella confezione standard dell' SC 1 EasyFix.
Caratteristiche e vantaggi
Semplice montaggio del set pavimento EasyFix all' SC 1
Comodo sistema hook-and-loop
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
Tecnologia lamellare innovativa
Giunto flessibile
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
Microfibra di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|517 x 43 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle