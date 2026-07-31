Set pavimenti EasyFix per SC 1

Pulire senza entrare in contatto con lo sporco: con il set per la pulizia del pavimento EasyFix per SC 1, il pulitore a vapore portatile si trasforma facilemente in un mop a vapore 2 in 1.

Da pulitore a vapore portatile a scopa a vapore 2 in 1 in pochi secondi: il pratico set di pulizia del pavimento EasyFix per SC 1 lo rende possibile. Basta fissare il panno per pavimenti in microfibra all'ugello del pavimento EasyFix e collegare l'ugello alle due prolunghe tubo (ciascuna di 0,5 m) all'SC 1 - e quindi iniziare a pulire a fondo il pavimento. Il set per la pulizia del pavimento EasyFix è incluso nella confezione standard dell' SC 1 EasyFix.

Caratteristiche e vantaggi
Semplice montaggio del set pavimento EasyFix all' SC 1
Comodo sistema hook-and-loop
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
Tecnologia lamellare innovativa
Giunto flessibile
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
Microfibra di alta qualità
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 517 x 43 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Pavimenti e piastrelle