Da pulitore a vapore portatile a scopa a vapore 2 in 1 in pochi secondi: il pratico set di pulizia del pavimento EasyFix per SC 1 lo rende possibile. Basta fissare il panno per pavimenti in microfibra all'ugello del pavimento EasyFix e collegare l'ugello alle due prolunghe tubo (ciascuna di 0,5 m) all'SC 1 - e quindi iniziare a pulire a fondo il pavimento. Il set per la pulizia del pavimento EasyFix è incluso nella confezione standard dell' SC 1 EasyFix.