Set spazzoline tonde
Due diversi colori per diverse applicazioni, ad es. in cucina e in bagno. 4 pz.
Pratico set di pennelli rotondi in due colori per vari usi. Spazzole disponibili in diversi colori per diversi usi. Spazzole di colore diverso possono essere utilizzate in bagni, cucine, ecc. Spazzole a vapore flessibili ideali per l'uso in casa.
Caratteristiche e vantaggi
due colori diversi (nero e rosso)
Setoline di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|26 x 26 x 40
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Aree di applicazione
- Superfici di lavoro in cucina
- Pulizia degli scarichi
- Lavabo / lavandino
- Superfici tessili
- WC
- Aree difficili da raggiungere.