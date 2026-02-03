VCH 4 UVClean
Pulizia profonda delle fibre, anche per chi soffre di allergie: il battimaterasso VCH 4 UVClean utilizza la luce UV-C, le vibrazioni e una forte potenza di aspirazione per rimuovere il 99,9% di tutti gli acari e batteri da materassi e altre superfici tessili.
Il Battimaterasso VCH 4 UVClean per un sonno pulito e sano. I materassi ospitano milioni di acari e batteri che possono scatenare allergie e, a loro volta, disturbare il sonno, quindi non basta che un materasso sembri pulito. VCH 4 UVClean rimuove efficacemente particelle visibili e invisibili, come acari e altri allergeni, dai materassi e dalle superfici tessili per una pulizia accurata fino alle fibre. Il pulitore per materassi combina tre potenti tecnologie con grande efficacia. La potente vibrazione del rullo battente scioglie lo sporco più incrostato, le cellule morte della pelle e gli acari dalle fibre del materasso e li attira in superficie. Il potente motore aspira quindi le particelle staccate senza compromessi e le intrappola in modo sicuro nel contenitore dei rifiuti. Allo stesso tempo, la luce UV-C integrata neutralizza fino al 99,9% di tutti i batteri e gli acari sulla superficie. Questa combinazione garantisce che tutti i materassi, i cuscini e le altre superfici tessili ricevano una pulizia profonda per proteggere la salute dell'utente.
Caratteristiche e vantaggi
Potenza di aspirazione elevata da 500 WIl potente motore aspira tutte le particelle, i capelli e la polvere, senza lasciare nulla dietro.
Rullo battente potenteLa forte vibrazione del rullo battente (180 battiti/secondo) rimuove anche lo sporco più ostinato e incrostato, gli acari e i loro escrementi dall'interno dei materassi e di altre superfici tessili.
Luce UV-C affidabileLa luce UV-C integrata agisce sulla superficie e neutralizza in modo affidabile il 99,9% di tutti i batteri e gli acari, senza l'uso di sostanze chimiche.
Innovativo sistema di contenitori a 2 camere
- Una volta aspirata, la polvere viene fatta ruotare rapidamente dalla tecnologia ciclonica, facendo sì che le particelle più grossolane cadano nella prima camera del contenitore e la polvere più fine nella seconda camera.
- La separazione dell'aria dallo sporco garantisce una potenza di aspirazione duratura ed efficiente.
Cavo di alimentazione lungo
- L'ampia gamma consente di risparmiare tempo e aumenta la praticità, poiché è possibile pulire grandi aree in una sola volta, senza interruzioni.
Deumidificazione ad aria calda a 65 °C
- La deumidificazione ad aria calda crea un microclima asciutto, antiacaro e antibatterico nel materasso e nelle altre superfici tessili, prevenendo la proliferazione di acari e spore di muffa.
Design compatto e leggero
- Garantisce una maneggevolezza senza sforzo per una pulizia comoda e versatile; inoltre, dopo l'uso, il dispositivo può essere riposto su uno scaffale o in un armadio per risparmiare spazio.
Pulizia finale senza sforzo
- Progettato con cura per garantire che la manutenzione e la pulizia di tutti i componenti siano rapide, igieniche e semplici. Lo svuotamento dei rifiuti dal dispositivo è rapido, così puoi tornare subito alla pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Capacità del serbatoio (ml)
|400
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|80
|Deumidificazione ad aria calda (°C)
|65
|Potenza nominale di ingresso (W)
|500
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso senza accessori (kg)
|2,1
|Peso con imballo (kg)
|2,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|309 x 240 x 170
Dotazione
- Rullo battente
- Filtro in schiuma: 2 Pezzo(i)
- Filtro di protezione del motore: 3 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Materassi
- Mobili imbottiti
- Letti per bambini
