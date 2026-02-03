Il Battimaterasso VCH 4 UVClean per un sonno pulito e sano. I materassi ospitano milioni di acari e batteri che possono scatenare allergie e, a loro volta, disturbare il sonno, quindi non basta che un materasso sembri pulito. VCH 4 UVClean rimuove efficacemente particelle visibili e invisibili, come acari e altri allergeni, dai materassi e dalle superfici tessili per una pulizia accurata fino alle fibre. Il pulitore per materassi combina tre potenti tecnologie con grande efficacia. La potente vibrazione del rullo battente scioglie lo sporco più incrostato, le cellule morte della pelle e gli acari dalle fibre del materasso e li attira in superficie. Il potente motore aspira quindi le particelle staccate senza compromessi e le intrappola in modo sicuro nel contenitore dei rifiuti. Allo stesso tempo, la luce UV-C integrata neutralizza fino al 99,9% di tutti i batteri e gli acari sulla superficie. Questa combinazione garantisce che tutti i materassi, i cuscini e le altre superfici tessili ricevano una pulizia profonda per proteggere la salute dell'utente.