L'aspirapolvere per solidi e liquidi NT 22/1 Ap L eco!Power, realizzato al 50% in plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Compatto, potente, affidabile, estremamente versatile e leggero come una piuma. Questo lo rende ideale per lavori di pulizia da leggeri a moderati in una varietà di applicazioni commerciali. Polvere, sporco grossolano e liquidi possono essere aspirati senza problemi grazie alla pulizia semiautomatica del filtro in combinazione con il filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità. Poiché il collegamento del tubo di aspirazione è integrato direttamente nella testata della macchina, il volume del contenitore viene utilizzato in modo ottimale. Le sue dimensioni molto compatte e il peso ridotto consentono un trasporto comodo e semplice di questa macchina, che è anche molto facile da usare.