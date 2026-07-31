Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L eco!Power

NT 22/1 Ap L eco!Power aspiratore solido-liquidi, realizzato al 50% in plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.

L'aspirapolvere per solidi e liquidi NT 22/1 Ap L eco!Power, realizzato al 50% in plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Compatto, potente, affidabile, estremamente versatile e leggero come una piuma. Questo lo rende ideale per lavori di pulizia da leggeri a moderati in una varietà di applicazioni commerciali. Polvere, sporco grossolano e liquidi possono essere aspirati senza problemi grazie alla pulizia semiautomatica del filtro in combinazione con il filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità. Poiché il collegamento del tubo di aspirazione è integrato direttamente nella testata della macchina, il volume del contenitore viene utilizzato in modo ottimale. Le sue dimensioni molto compatte e il peso ridotto consentono un trasporto comodo e semplice di questa macchina, che è anche molto facile da usare.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L eco!Power: Leggero con dimensioni compatte
Leggero con dimensioni compatte
La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L eco!Power: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante. Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate. Porta ad un risparmio di tempo e ad una maggiore durata del filtro.
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L eco!Power: Sostenibilità
Sostenibilità
Progettato con il 50% di plastica riciclata¹⁾. Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità: lavabile e consente di aspirare senza sacchetto filtro. Pulizia semiautomatica del filtro Ap per una maggiore durata del filtro.
Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi
  • Facile passaggio dalla modalità aspirapolvere per liquidi a quella per solidi.
  • Non è necessario asciugare il filtro a cartuccia PES prima dell'uso.
  • Filtro a cartuccia PES lavabile.
Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore
  • Si sfrutta tutta la capacità del vano raccolta
  • Lavora per lunghi periodi facendo risparmiare tempo.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s) 72
Vuoto (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacità del contenitore (l) 22
Materiale del contenitore Plastica con materiale riciclato
Potenza assorbita (W) max. 1300
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
lunghezza del cavo (m) 6
livello di pressione sonora (dB(A)) 71
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 5,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 380 x 370 x 480

¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
  • Materiale del sacco filtro: Pile
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta per fessure
  • Filtro a cartuccia: PES

Dotazione

  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Classe di protezione: II
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L eco!Power
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L eco!Power
Aree di applicazione
  • Per lavori di pulizia di media intensità in diversi ambiti applicativi.
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
Accessori