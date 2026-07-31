Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L eco!Power
NT 22/1 Ap L eco!Power aspiratore solido-liquidi, realizzato al 50% in plastica riciclata¹⁾ e dotato di accessori esclusivi: 10 sacchetti filtro in pile.
L'aspirapolvere per solidi e liquidi NT 22/1 Ap L eco!Power, realizzato al 50% in plastica riciclata¹⁾, è dotato di accessori esclusivi e 10 sacchetti filtro in pile. Compatto, potente, affidabile, estremamente versatile e leggero come una piuma. Questo lo rende ideale per lavori di pulizia da leggeri a moderati in una varietà di applicazioni commerciali. Polvere, sporco grossolano e liquidi possono essere aspirati senza problemi grazie alla pulizia semiautomatica del filtro in combinazione con il filtro a cartuccia in PES resistente all'umidità. Poiché il collegamento del tubo di aspirazione è integrato direttamente nella testata della macchina, il volume del contenitore viene utilizzato in modo ottimale. Le sue dimensioni molto compatte e il peso ridotto consentono un trasporto comodo e semplice di questa macchina, che è anche molto facile da usare.
Caratteristiche e vantaggi
Leggero con dimensioni compatteLa macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Pulizia semiautomatica del filtro ApEfficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante. Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate. Porta ad un risparmio di tempo e ad una maggiore durata del filtro.
SostenibilitàProgettato con il 50% di plastica riciclata¹⁾. Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità: lavabile e consente di aspirare senza sacchetto filtro. Pulizia semiautomatica del filtro Ap per una maggiore durata del filtro.
Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi
- Facile passaggio dalla modalità aspirapolvere per liquidi a quella per solidi.
- Non è necessario asciugare il filtro a cartuccia PES prima dell'uso.
- Filtro a cartuccia PES lavabile.
Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore
- Si sfrutta tutta la capacità del vano raccolta
- Lavora per lunghi periodi facendo risparmiare tempo.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s)
|72
|Vuoto (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacità del contenitore (l)
|22
|Materiale del contenitore
|Plastica con materiale riciclato
|Potenza assorbita (W)
|max. 1300
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|6
|livello di pressione sonora (dB(A))
|71
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|5,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Quantità di sacchetti filtro: 10 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta per fessure
- Filtro a cartuccia: PES
Dotazione
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno
Aree di applicazione
- Per lavori di pulizia di media intensità in diversi ambiti applicativi.
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido