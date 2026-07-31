Aspiratore industriale ID 130/22
L'abbattitore di polveri-fumi mobile, azionato a coppia, è adatto all'aspirazione di grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose per la salute (OEL > 0,1 mg/m³). Ha un design robusto e di facile manutenzione.
Questo impianto mobile è azionato a coppia, ha una potenza nominale di ingresso di 2,2 kW e un sistema di filtraggio delle polveri di classe M. Progettato per aspirare grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose per la salute (OEL ≥ 0,1 mg/m³). La pulizia efficace del filtro resistente e compatto è realizzata con un meccanismo di scuotimento elettrico. L'aspiratore è dotato di un compressore radiale potente ed efficiente dal punto di vista energetico (IE2), con portate elevate, progettato per un funzionamento continuo su tre turni. Oltre al suo design robusto e di facile manutenzione, soddisfa i requisiti chiave per applicazioni industriali difficili. Un carrello di appoggio permette di svuotare il contenitore da 170 l in modo semplice ed ergonomico, senza rimuovere la testa motrice. Grazie a un sacco in PE con meccanismo di fissaggio integrato e tubo di compensazione della pressione sulla macchina, i detriti possono essere svuotati senza polvere e in modo sicuro. Su richiesta, possono essere integrati anche diversi meccanismi di protezione contro il riempimento eccessivo. Il sistema può anche essere ampliato con più punti di aspirazione e il campo di applicazione può essere esteso alla classe di polvere H.
Caratteristiche e vantaggi
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoroIngegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motriceCarrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosiSvuotamento senza polvere grazie al sacco in PE con meccanismo di chiusura integrato. Semplice smaltimento della polvere in un sacco in PE.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vuoto (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Capacità del contenitore (l)
|170
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Superficie di filtraggio (m²)
|9
|Raccordo ID
|ID 140
|livello di pressione sonora (dB(A))
|75
|Filtro principale classe polvere
|M
|Peso senza accessori (kg)
|158
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|163
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Dotazione
- Filtro: Filtro a cartuccia
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Aree di applicazione
- Per l'aspirazione di grandi quantità di polveri pericolose (OEL > 0,1 mg/m³)
- Per l'aspirazione di grandi quantità di trucioli fini e polvere