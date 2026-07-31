Questo impianto mobile è azionato a coppia, ha una potenza nominale di ingresso di 2,2 kW e un sistema di filtraggio delle polveri di classe M. Progettato per aspirare grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose per la salute (OEL ≥ 0,1 mg/m³). La pulizia efficace del filtro resistente e compatto è realizzata con un meccanismo di scuotimento elettrico. L'aspiratore è dotato di un compressore radiale potente ed efficiente dal punto di vista energetico (IE2), con portate elevate, progettato per un funzionamento continuo su tre turni. Oltre al suo design robusto e di facile manutenzione, soddisfa i requisiti chiave per applicazioni industriali difficili. Un carrello di appoggio permette di svuotare il contenitore da 170 l in modo semplice ed ergonomico, senza rimuovere la testa motrice. Grazie a un sacco in PE con meccanismo di fissaggio integrato e tubo di compensazione della pressione sulla macchina, i detriti possono essere svuotati senza polvere e in modo sicuro. Su richiesta, possono essere integrati anche diversi meccanismi di protezione contro il riempimento eccessivo. Il sistema può anche essere ampliato con più punti di aspirazione e il campo di applicazione può essere esteso alla classe di polvere H.