Aspiratore industriale ID 130/22 Z22
Abbattitore di polveri-fumi adatto all'uso in Zona 22. Per aspirare grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose (OEL > 0,1 mg/m³). Mobile, azionato a coppia, robusto.
Impianto mobile azionato a coppia, progettato per aspirare grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose (OEL > 0,1 mg/m³), anche in ambienti esplosivi della zona 22. Ideale per applicazioni industriali difficili. Il suo compressore radiale potente ed efficiente dal punto di vista energetico (IE2) con portate elevate permette anche un funzionamento continuo nel sistema a tre turni. Ha una potenza nominale di ingresso di 2,2 kW e dispone di un sistema di filtraggio delle polveri di classe M, di uno scuotifiltro meccanico integrato e di un contenitore da 170 litri. Il contenitore può essere svuotato facilmente grazie al carrello di appoggio e senza dover rimuovere la testa motrice. Il sacco in PE con meccanismo di fissaggio integrato e il tubo flessibile di compensazione della pressione garantiscono uno svuotamento senza polvere e uno smaltimento sicuro del materiale aspirato.
Caratteristiche e vantaggi
Dispone di filtro a stella extra-large e filtro a cartuccia aggiuntivo
- Maggiore durata, meno manutenzione e minori costi.
- Pulizia del filtro molto efficace grazie alla rete di rinforzo nei sacchi del filtro.
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
- Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
- Ingegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vuoto (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Capacità del contenitore (l)
|170
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Superficie di filtraggio (m²)
|9
|Raccordo ID
|ID 140
|livello di pressione sonora (dB(A))
|72
|Filtro principale classe polvere
|M
|Peso senza accessori (kg)
|164
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|168
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Per grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³)