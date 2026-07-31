Impianto mobile azionato a coppia, progettato per aspirare grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose (OEL > 0,1 mg/m³), anche in ambienti esplosivi della zona 22. Ideale per applicazioni industriali difficili. Il suo compressore radiale potente ed efficiente dal punto di vista energetico (IE2) con portate elevate permette anche un funzionamento continuo nel sistema a tre turni. Ha una potenza nominale di ingresso di 2,2 kW e dispone di un sistema di filtraggio delle polveri di classe M, di uno scuotifiltro meccanico integrato e di un contenitore da 170 litri. Il contenitore può essere svuotato facilmente grazie al carrello di appoggio e senza dover rimuovere la testa motrice. Il sacco in PE con meccanismo di fissaggio integrato e il tubo flessibile di compensazione della pressione garantiscono uno svuotamento senza polvere e uno smaltimento sicuro del materiale aspirato.