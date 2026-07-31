Aspiratore industriale ID 30/30 Afc

Abbattitore di polveri-fumi mobile dotato di un compressore ad alta pressione, ideale per la separazione sicura di polvere e trucioli nei centri di lavorazione.

ID 30/30 Afc rende possibile un'aspirazione sicura nei centri di lavorazione industriali. Dotato di compressore ad alta pressione, che separa in modo affidabile tutte le possibili polveri e trucioli adesivi. Grazie al meccanismo di scuotimento elettrico, il filtro viene pulito in modo efficace e dura nel tempo. La macchina è disponibile in varie prestazioni e classi di filtraggio (fino alla classe di filtraggio "H" per la separazione di polveri cancerogene). Su richiesta sono disponibili un pressostato differenziale per il monitoraggio del filtro e un sensore di distanza a ultrasuoni per il monitoraggio del livello di riempimento.

Caratteristiche e vantaggi
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
  • Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosi
  • Svuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione.
  • Smaltimento della polvere semplice e sicuro grazie al sacchetto in PE.
Comoda pulizia del filtro con motore elettrico a vibrazione
  • Pulizia del filtro efficiente e conveniente per una potenza di aspirazione costante.
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
  • Ingegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
flusso d'aria (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Vuoto (mbar/kPa) 260 / 26
Capacità del contenitore (l) 50
Potenza nominale in ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Superficie di filtraggio (m²) 3,2
Raccordo ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 62
Filtro principale classe polvere M
Peso senza accessori (kg) 170
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 170,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 915 x 777 x 1938
Aspiratore industriale ID 30/30 Afc
Aspiratore industriale ID 30/30 Afc
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