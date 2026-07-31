Il kit IVR-L 100/24-2 Tc Me è un aspiratore industriale compatto dal design estremamente robusto. Le ruote e il cavo di alimentazione sono resistenti all'olio e sottolineano l'eccellente idoneità di questa macchina durevole all'uso in ambienti di lavoro industriali difficili. È anche possibile agganciare un carrello elevatore. L'aspiratore offre un contenitore in acciaio inox da 100 litri con telaio inclinabile, perfetto per aspirare grandi quantità di liquidi e/o solidi prevalentemente privi di polvere, come i trucioli. Questi possono essere perfettamente separati dai liquidi utilizzando il cestello raccogli trucioli opzionale. Il design in acciaio inox sabbiato con microsfere di vetro rende il kit di aspirazione industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me estremamente versatile. Anche i fluidi corrosivi possono essere aspirati senza problemi. Il raccordo del tubo flessibile girevole (360°) sulla testa di aspirazione garantisce la massima flessibilità e un'aspirazione senza grovigli. Durante il processo di aspirazione, il livello di riempimento attuale è sempre visibile attraverso il tubo di scarico. Lo svuotamento può essere effettuato tramite il tubo di svuotamento o tramite il telaio ribaltabile.