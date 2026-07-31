Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Il kit di aspirazione industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me in acciaio inox sabbiato con microsfere di vetro è adatto per l'aspirazione e la separazione di liquidi e solidi, nonché di sostanze corrosive.
Il kit IVR-L 100/24-2 Tc Me è un aspiratore industriale compatto dal design estremamente robusto. Le ruote e il cavo di alimentazione sono resistenti all'olio e sottolineano l'eccellente idoneità di questa macchina durevole all'uso in ambienti di lavoro industriali difficili. È anche possibile agganciare un carrello elevatore. L'aspiratore offre un contenitore in acciaio inox da 100 litri con telaio inclinabile, perfetto per aspirare grandi quantità di liquidi e/o solidi prevalentemente privi di polvere, come i trucioli. Questi possono essere perfettamente separati dai liquidi utilizzando il cestello raccogli trucioli opzionale. Il design in acciaio inox sabbiato con microsfere di vetro rende il kit di aspirazione industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me estremamente versatile. Anche i fluidi corrosivi possono essere aspirati senza problemi. Il raccordo del tubo flessibile girevole (360°) sulla testa di aspirazione garantisce la massima flessibilità e un'aspirazione senza grovigli. Durante il processo di aspirazione, il livello di riempimento attuale è sempre visibile attraverso il tubo di scarico. Lo svuotamento può essere effettuato tramite il tubo di svuotamento o tramite il telaio ribaltabile.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculanteSistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo. Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento. E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Contenitore di raccolta in acciaio inossidabile di alta qualitàMolto facile da pulire. Adatto per l'aspirazione di materiali corrosivi. Tubo flessibile trasparente per indicatore del livello di riempimento e per lo scarico dei liquidi.
Elevata robustezza, flessibilità e modularitàMacchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°. Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
- La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
- Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vuoto (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Peso senza accessori (kg)
|66,2
|Peso (con accessori) (kg)
|66,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|66,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|844 x 637 x 1325
Dotazione
- Filtro principale: Filtro di superficie
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì