Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

Il kit di aspirazione industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me in acciaio inox sabbiato con microsfere di vetro è adatto per l'aspirazione e la separazione di liquidi e solidi, nonché di sostanze corrosive.

Il kit IVR-L 100/24-2 Tc Me è un aspiratore industriale compatto dal design estremamente robusto. Le ruote e il cavo di alimentazione sono resistenti all'olio e sottolineano l'eccellente idoneità di questa macchina durevole all'uso in ambienti di lavoro industriali difficili. È anche possibile agganciare un carrello elevatore. L'aspiratore offre un contenitore in acciaio inox da 100 litri con telaio inclinabile, perfetto per aspirare grandi quantità di liquidi e/o solidi prevalentemente privi di polvere, come i trucioli. Questi possono essere perfettamente separati dai liquidi utilizzando il cestello raccogli trucioli opzionale. Il design in acciaio inox sabbiato con microsfere di vetro rende il kit di aspirazione industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me estremamente versatile. Anche i fluidi corrosivi possono essere aspirati senza problemi. Il raccordo del tubo flessibile girevole (360°) sulla testa di aspirazione garantisce la massima flessibilità e un'aspirazione senza grovigli. Durante il processo di aspirazione, il livello di riempimento attuale è sempre visibile attraverso il tubo di scarico. Lo svuotamento può essere effettuato tramite il tubo di svuotamento o tramite il telaio ribaltabile.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Telaio ergonomico basculante
Telaio ergonomico basculante
Sistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo. Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento. E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Contenitore di raccolta in acciaio inossidabile di alta qualità
Contenitore di raccolta in acciaio inossidabile di alta qualità
Molto facile da pulire. Adatto per l'aspirazione di materiali corrosivi. Tubo flessibile trasparente per indicatore del livello di riempimento e per lo scarico dei liquidi.
Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Elevata robustezza, flessibilità e modularità
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°. Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
  • Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
  • La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
  • Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Vuoto (mbar/kPa) 230 / 23
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,45
lunghezza del cavo (m) 10
Peso senza accessori (kg) 66,2
Peso (con accessori) (kg) 66,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 66,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 844 x 637 x 1325

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro di superficie
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì
Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
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