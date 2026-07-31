Durevole, robusto, compatto e mobile: il nostro aspirapolvere industriale IVM 40/24-2 ACD Lp Set di fascia media a doppio motore per l'aspirazione universale di solidi fini e grossolani in ambienti industriali. L'affidabile macchina funziona in modalità monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il filtro a stella di classe di polvere M può essere pulito in modo semplice, comodo e affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, senza dover spegnere l'aspirapolvere. La macchina convince con il suo sistema di svuotamento Longopac®, che consente uno smaltimento privo di polvere dei rifiuti aspirati. Il serbatoio del filtro della macchina è realizzato in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è realizzato in acciaio resistente e dotato di grandi ruote per un facile trasporto.