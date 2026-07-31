Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M Lp Set

IVM 40/24-2 M ACD Lp Set, aspiratore industriale di classe media a doppio motore, accessori inclusi, per solidi fini e grossolani. Con sistema di svuotamento Longopac® per uno svuotamento senza polvere.

Durevole, robusto, compatto e mobile: il nostro aspirapolvere industriale IVM 40/24-2 ACD Lp Set di fascia media a doppio motore per l'aspirazione universale di solidi fini e grossolani in ambienti industriali. L'affidabile macchina funziona in modalità monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il filtro a stella di classe di polvere M può essere pulito in modo semplice, comodo e affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, senza dover spegnere l'aspirapolvere. La macchina convince con il suo sistema di svuotamento Longopac®, che consente uno smaltimento privo di polvere dei rifiuti aspirati. Il serbatoio del filtro della macchina è realizzato in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è realizzato in acciaio resistente e dotato di grandi ruote per un facile trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M Lp Set: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M Lp Set: Classe di polvere M
Classe di polvere M
Dispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M Lp Set: Sistema di smaltimento sicuro Longopac®
Sistema di smaltimento sicuro Longopac®
Lavoro sicuro e salutare grazie allo smaltimento a bassa emissione di polvere.
Due motori di aspirazione con soft start
  • Potente e robusto
Dotato di un grande filtro a stella
  • Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 100 / 360
Vuoto (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 77
lunghezza del cavo (m) 10
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,5
Peso senza accessori (kg) 47
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 49,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 680 x 655 x 1435

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M Lp Set
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Aree di applicazione
  • Per piccole quantità di materia solida e polvere
  • Per raccogliere polveri combustibili
Accessori