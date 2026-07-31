Il sistema Premium Kit Mop a tasche SafeClip 40 cm di Kärcher è dotato di un'opzione di bloccaggio del giunto universale e di un manico telescopico estensibile di 184 centimetri, che lo rende la scelta perfetta anche per le pulizie verticali. Grazie all'attacco tascabile, il set di mop permette di cambiare la testa del mop in modo facile e veloce. Con una clip per fissarla, questo sistema è anche adatto alla schiena e non c'è bisogno di chinarsi continuamente.