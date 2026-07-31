Grazie alle dimensioni compatte e alle straordinarie caratteristiche, la nuova BD 35/15 C offre un'eccezionale versatilità, facilità d'uso e manovrabilità. Dotata di una testata a disco da 35 cm, la BD 35/15 C garantisce ottimi risultati di pulizia. Progettata specificamente per gli spazi più piccoli e ristretti, la BD 35/15 C è perfetta per muoversi fra gli ostacoli e nelle aree arredate più affollate. Inoltre, una delle caratteristiche più importnati, è la dotazione di caricabatterie a bordo. Questo consente all'operatore di caricare la macchina in qualsiasi luogo. La lavasciuga pavimenti compatta BD 35/15 C è stata progettata per garantire durata e affidabilità. Il design robusto e i componenti di alta qualità garantiscono manovrabilità anche in ambienti difficili. Il design facilmente accessibile facilita inoltre gli interventi di manutenzione e pulizia ordinaria, che possono essere eseguiti in modo rapido e semplice.