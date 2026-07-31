Lavapavimenti professionale BD 35/15 C Classic Bp Pack

La lavasciuga pavimenti BD 35/15 C Classic è la soluzione perfetta per gli spazi ridotti, grazie alla sua versatilità, maneggevolezza e compattezza. Dotata di caricabatterie a bordo.

Grazie alle dimensioni compatte e alle straordinarie caratteristiche, la nuova BD 35/15 C offre un'eccezionale versatilità, facilità d'uso e manovrabilità. Dotata di una testata a disco da 35 cm, la BD 35/15 C garantisce ottimi risultati di pulizia. Progettata specificamente per gli spazi più piccoli e ristretti, la BD 35/15 C è perfetta per muoversi fra gli ostacoli e nelle aree arredate più affollate. Inoltre, una delle caratteristiche più importnati, è la dotazione di caricabatterie a bordo. Questo consente all'operatore di caricare la macchina in qualsiasi luogo. La lavasciuga pavimenti compatta BD 35/15 C è stata progettata per garantire durata e affidabilità. Il design robusto e i componenti di alta qualità garantiscono manovrabilità anche in ambienti difficili. Il design facilmente accessibile facilita inoltre gli interventi di manutenzione e pulizia ordinaria, che possono essere eseguiti in modo rapido e semplice.

Caratteristiche e vantaggi
Caricabatterie di bordo
  • Caricabatterie ad ampio voltaggio per una comoda ricarica in qualsiasi luogo
  • Compatibile con un'ampia gamma di tensioni
Dimensioni compatte
  • Buona manovrabilità
  • Facile da spostare e traspostare
  • Facile da usare
Aspirazione efficiente
  • Il tergipavimento assorbe in modo affidabile l'acqua anche negli angoli più stretti.
  • Asciuga immediatamente il pavimento
Impugnatura pieghevole e regolabile
  • Design compatto, per risparmiare spazio
  • Facile da trasportare, entra nella maggior parte delle auto
  • Regolabile ergonomicamente per diverse altezze dell'operatore
Portata d'acqua regolabile
  • Flusso d'acqua massimo di 1 l/min
  • Regolabile in base al tipo di pavimento e allo sporco
Testata della spazzola a disco facilmente accessibile
  • Non è necessario alcun strumento per rimuovere la spazzola
  • Facile manutenzione dopo il lavoro
Serbatoio dell'acqua sporca rimovibile
  • Manutenzione facilitata
Modalità eco!efficiency
  • Consumo di energia ridotto
  • Livello di rumore ridotto
  • Prolunga l'orario di lavoro fino al 25%.
Miglioramento dell'approvvigionamento idrico
  • Conforme allo standard UE
  • Una distribuzione più uniforme dell'acqua migliora le prestazioni di pulizia
Display
  • Visualizzazione dei codici di errore e dello stato, per facilitare gli interventi di assistenza
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Ampiezza lavaggio (mm) 350
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 470
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) max. 15 / max. 15
Resa teorica (m²/h) max. 1400
Resa pratica (m²/h) 700
Tipo batteria senza manutenzione
Batteria (V/Ah) 12 / 38
Durata della batteria (h) max. 2
Tempo di ricarica della batteria (h) nominale 10
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 180
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²) 25
Consumo idrico (l/min) max. 0,95
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 54
Dimensioni (L × P × A) (mm) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
  • Batteria
  • Caricabatterie e batteria inclusi
  • Ruote di trasporto

Dotazione

  • Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
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