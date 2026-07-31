Lavapavimenti professionale BD 35/15 C Classic Bp Pack
La lavasciuga pavimenti BD 35/15 C Classic è la soluzione perfetta per gli spazi ridotti, grazie alla sua versatilità, maneggevolezza e compattezza. Dotata di caricabatterie a bordo.
Grazie alle dimensioni compatte e alle straordinarie caratteristiche, la nuova BD 35/15 C offre un'eccezionale versatilità, facilità d'uso e manovrabilità. Dotata di una testata a disco da 35 cm, la BD 35/15 C garantisce ottimi risultati di pulizia. Progettata specificamente per gli spazi più piccoli e ristretti, la BD 35/15 C è perfetta per muoversi fra gli ostacoli e nelle aree arredate più affollate. Inoltre, una delle caratteristiche più importnati, è la dotazione di caricabatterie a bordo. Questo consente all'operatore di caricare la macchina in qualsiasi luogo. La lavasciuga pavimenti compatta BD 35/15 C è stata progettata per garantire durata e affidabilità. Il design robusto e i componenti di alta qualità garantiscono manovrabilità anche in ambienti difficili. Il design facilmente accessibile facilita inoltre gli interventi di manutenzione e pulizia ordinaria, che possono essere eseguiti in modo rapido e semplice.
Caratteristiche e vantaggi
Caricabatterie di bordo
- Caricabatterie ad ampio voltaggio per una comoda ricarica in qualsiasi luogo
- Compatibile con un'ampia gamma di tensioni
Dimensioni compatte
- Buona manovrabilità
- Facile da spostare e traspostare
- Facile da usare
Aspirazione efficiente
- Il tergipavimento assorbe in modo affidabile l'acqua anche negli angoli più stretti.
- Asciuga immediatamente il pavimento
Impugnatura pieghevole e regolabile
- Design compatto, per risparmiare spazio
- Facile da trasportare, entra nella maggior parte delle auto
- Regolabile ergonomicamente per diverse altezze dell'operatore
Portata d'acqua regolabile
- Flusso d'acqua massimo di 1 l/min
- Regolabile in base al tipo di pavimento e allo sporco
Testata della spazzola a disco facilmente accessibile
- Non è necessario alcun strumento per rimuovere la spazzola
- Facile manutenzione dopo il lavoro
Serbatoio dell'acqua sporca rimovibile
- Manutenzione facilitata
Modalità eco!efficiency
- Consumo di energia ridotto
- Livello di rumore ridotto
- Prolunga l'orario di lavoro fino al 25%.
Miglioramento dell'approvvigionamento idrico
- Conforme allo standard UE
- Una distribuzione più uniforme dell'acqua migliora le prestazioni di pulizia
Display
- Visualizzazione dei codici di errore e dello stato, per facilitare gli interventi di assistenza
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Ampiezza lavaggio (mm)
|350
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|470
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|max. 15 / max. 15
|Resa teorica (m²/h)
|max. 1400
|Resa pratica (m²/h)
|700
|Tipo batteria
|senza manutenzione
|Batteria (V/Ah)
|12 / 38
|Durata della batteria (h)
|max. 2
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|nominale 10
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|25
|Consumo idrico (l/min)
|max. 0,95
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|54
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
- Batteria
- Caricabatterie e batteria inclusi
- Ruote di trasporto
Dotazione
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
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Aree di applicazione
- BSC
- Retail
- Hospitality
- ReCa
- Servizio pubblico
- Sanità
- Uffici