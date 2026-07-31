La macchina professionale a spruzzo/estrazione Puzzi 10/1 Adv di Kärcher garantisce risultati di pulizia igienici e una rapida asciugatura delle superfici tessili. La Puzzi 8/1 Adv spruzza in profondita delle superfici tessili il detergente. Il design robusto e compatto della Puzzi 10/1 Adv garantisce una lunga durata e un'elevata economicità: ideale per il settore alberghiero e dell'ospitalità o per la pulizia degli interni dei veicoli. Il coperchio della macchina, la bocchetta per imbottiti e la bocchetta per pavimenti sono trasparenti per una migliore visibilità dell'acqua sporca. Il tubo flessibile di spruzzo/aspirazione da 4 metri e i grandi pulsanti azionabili manualmente o a pedale aumentano ulteriormente il comfort per l'utente. Inoltre, la macchina è dotata di un gancio per cavo integrato e di un supporto per la bocchetta per imbottiti e il tubo di aspirazione.