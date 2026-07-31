Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 8/1 Adv

Con una bocchetta per tappeti da 240 mm e una bocchetta per tappezzeria di serie, Puzzi 8/1 Adv è progettata per una pulizia particolarmente rapida e accurata di tappezzeria e moquette.

Grazie alle eccellenti prestazioni di aspirazione posteriore, la macchina spruzzo estrazione professionale Puzzi 8/1 Adv di Kärcher offre risultati di pulizia eccellenti e tempi di asciugatura molto rapidi. Puzzi 8/1 Adv spruzza la soluzione detergente in profondità nelle fibre tessili, per poi rimuoverla con lo sporco staccato, rendendola perfetta per la pulizia di tappezzerie, tappeti e altre superfici tessili. La sua struttura robusta e compatta garantisce una lunga durata e quindi un'elevata economicità, ideale per le imprese di pulizia, il settore alberghiero e della ristorazione o per la pulizia degli interni dei veicoli. Il coperchio, la bocchetta per la tappezzeria e la bocchetta per i pavimenti sono trasparenti per una migliore visione dell'acqua sporca. Una finestra di ispezione sull'impugnatura aumenta ulteriormente le possibilità di monitoraggio. Il peso ridotto di Puzzi 8/1 Adv e la maniglia di trasporto ergonomica ne consentono il trasporto con una sola mano. I grandi pulsanti che possono essere azionati con le mani o con i piedi aumentano la comodità per l'utente.

Caratteristiche e vantaggi
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 8/1 Adv: Prestazioni eccezionali
Prestazioni eccezionali
Pulizia perfetta e profonda delle fibre di superfici tessili e di moquette. L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento Risultati di pulizia eccezionali
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 8/1 Adv: Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotte
Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotte
L'impugnatura e il grilletto possono essere utilizzati con un dito La forma a gomito consente diverse posizioni di utilizzo L'ugello rosso assicura un consumo dell'acqua ridotto
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 8/1 Adv: Set completo di accessori per la pulizia dei tappeti
Set completo di accessori per la pulizia dei tappeti
Labbro di aspirazione flessibile per un angolo di aspirazione ottimale e risultati di asciugatura ottimali. Bocchetta a pavimento larga 240 mm con tubo di estrazione spray integrato. Impugnatura ergonomica a due mani per un maggiore comfort dell'utente.
Design leggero, compatto e robusto
  • Senza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini.
  • Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
  • La lunga durata assicura un'alta efficienza.
Contenitore rimovibile e intelligente 2 in 1
  • Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
  • Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
  • Facile da usare
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
  • Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
  • Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
  • Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Larghe ruote posteriori pivottanti a 360°
  • Facile da utilizzare anche sulle superfici irregolari
  • Maneggevole e facile da trasportare
Gancio per l'alloggiamento del cavo di alimentazione
  • Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
  • Pratico e protegge il cavo
  • La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Larga apertura del contenitore dell'acqua pulita
  • Semplice, sicuro e rapido riempimento dell'acqua pulita
  • L'indicatore del livello massimo è facilmente visibile
  • Nessuna fuoriuscita del liquido durante le movimentazioni della machina
Vano integrato per la bocchetta per tappezzeria e per la bocchetta per tappeti
  • Grazie al foro di aggancio, la bocchetta manuale è sempre a portata di mano
  • Supporto per tubo di aspirazione integrato con bocchetta per pavimenti nella maniglia di trasporto.
Specifiche

Dati tecnici

Max. prestazioni di area (m²/h) 12 - 18
flusso d'aria (l/s) 71
Vuoto (mbar/kPa) 270 / 27
Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min) 1
Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar) 1
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 8 / 7
Potenza turbina (W) 1200
Potenza della pompa (W) 40
Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
lunghezza del cavo (m) 7,5
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 8,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 14
Dimensioni (L × P × A) (mm) 524 x 332 x 442

Scope of supply

  • Bocchetta corta per tappezzeria con maniglia
  • Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
  • gancio per cavi
  • Bocchetta per pavimenti: 240 mm
  • Pistola a spruzzo/aspirazione
  • Impugnatura a D per tubo di spruzzatura/aspirazione
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile
  • Tubo spruzzo estrazione: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
  • Supporto integrato per la bocchetta per pavimenti
Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 8/1 Adv
Videos
Aree di applicazione
  • Per la pulizia intensiva in profondità delle fibre di tappezzerie e mobili imbottiti
  • Per la pulizia intermedia e la rimozione mirata delle macchie sui tappeti
  • Per la pulizia di tutte le superfici tessili, compresi gli interni delle automobili
  • Per la pulizia intensiva a fondo delle fibre di sedili d'auto imbottiti
  • Per la pulizia mirata in profondità di piccole superfici in moquette
  • Per la pulizia di imbottiture e superfici tessili in aree igienicamente sensibili
  • Per la pulizia profonda delle fibre di tappeti e rivestimenti tessili
Accessori
Detergenti