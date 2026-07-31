Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 8/1 Adv
Con una bocchetta per tappeti da 240 mm e una bocchetta per tappezzeria di serie, Puzzi 8/1 Adv è progettata per una pulizia particolarmente rapida e accurata di tappezzeria e moquette.
Grazie alle eccellenti prestazioni di aspirazione posteriore, la macchina spruzzo estrazione professionale Puzzi 8/1 Adv di Kärcher offre risultati di pulizia eccellenti e tempi di asciugatura molto rapidi. Puzzi 8/1 Adv spruzza la soluzione detergente in profondità nelle fibre tessili, per poi rimuoverla con lo sporco staccato, rendendola perfetta per la pulizia di tappezzerie, tappeti e altre superfici tessili. La sua struttura robusta e compatta garantisce una lunga durata e quindi un'elevata economicità, ideale per le imprese di pulizia, il settore alberghiero e della ristorazione o per la pulizia degli interni dei veicoli. Il coperchio, la bocchetta per la tappezzeria e la bocchetta per i pavimenti sono trasparenti per una migliore visione dell'acqua sporca. Una finestra di ispezione sull'impugnatura aumenta ulteriormente le possibilità di monitoraggio. Il peso ridotto di Puzzi 8/1 Adv e la maniglia di trasporto ergonomica ne consentono il trasporto con una sola mano. I grandi pulsanti che possono essere azionati con le mani o con i piedi aumentano la comodità per l'utente.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni eccezionaliPulizia perfetta e profonda delle fibre di superfici tessili e di moquette. L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento Risultati di pulizia eccezionali
Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotteL'impugnatura e il grilletto possono essere utilizzati con un dito La forma a gomito consente diverse posizioni di utilizzo L'ugello rosso assicura un consumo dell'acqua ridotto
Set completo di accessori per la pulizia dei tappetiLabbro di aspirazione flessibile per un angolo di aspirazione ottimale e risultati di asciugatura ottimali. Bocchetta a pavimento larga 240 mm con tubo di estrazione spray integrato. Impugnatura ergonomica a due mani per un maggiore comfort dell'utente.
Design leggero, compatto e robusto
- Senza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini.
- Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
- La lunga durata assicura un'alta efficienza.
Contenitore rimovibile e intelligente 2 in 1
- Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
- Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
- Facile da usare
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
- Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
- Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
- Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Larghe ruote posteriori pivottanti a 360°
- Facile da utilizzare anche sulle superfici irregolari
- Maneggevole e facile da trasportare
Gancio per l'alloggiamento del cavo di alimentazione
- Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
- Pratico e protegge il cavo
- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Larga apertura del contenitore dell'acqua pulita
- Semplice, sicuro e rapido riempimento dell'acqua pulita
- L'indicatore del livello massimo è facilmente visibile
- Nessuna fuoriuscita del liquido durante le movimentazioni della machina
Vano integrato per la bocchetta per tappezzeria e per la bocchetta per tappeti
- Grazie al foro di aggancio, la bocchetta manuale è sempre a portata di mano
- Supporto per tubo di aspirazione integrato con bocchetta per pavimenti nella maniglia di trasporto.
Specifiche
Dati tecnici
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|12 - 18
|flusso d'aria (l/s)
|71
|Vuoto (mbar/kPa)
|270 / 27
|Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min)
|1
|Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar)
|1
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|8 / 7
|Potenza turbina (W)
|1200
|Potenza della pompa (W)
|40
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|8,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|14
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Bocchetta corta per tappezzeria con maniglia
- Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
- gancio per cavi
- Bocchetta per pavimenti: 240 mm
- Pistola a spruzzo/aspirazione
- Impugnatura a D per tubo di spruzzatura/aspirazione
- Contenitore 2 in 1 rimovibile
- Tubo spruzzo estrazione: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
- Supporto integrato per la bocchetta per pavimenti
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Aree di applicazione
- Per la pulizia intensiva in profondità delle fibre di tappezzerie e mobili imbottiti
- Per la pulizia intermedia e la rimozione mirata delle macchie sui tappeti
- Per la pulizia di tutte le superfici tessili, compresi gli interni delle automobili
- Per la pulizia intensiva a fondo delle fibre di sedili d'auto imbottiti
- Per la pulizia mirata in profondità di piccole superfici in moquette
- Per la pulizia di imbottiture e superfici tessili in aree igienicamente sensibili
- Per la pulizia profonda delle fibre di tappeti e rivestimenti tessili