Grazie alle eccellenti prestazioni di aspirazione posteriore, la macchina spruzzo estrazione professionale Puzzi 8/1 Adv di Kärcher offre risultati di pulizia eccellenti e tempi di asciugatura molto rapidi. Puzzi 8/1 Adv spruzza la soluzione detergente in profondità nelle fibre tessili, per poi rimuoverla con lo sporco staccato, rendendola perfetta per la pulizia di tappezzerie, tappeti e altre superfici tessili. La sua struttura robusta e compatta garantisce una lunga durata e quindi un'elevata economicità, ideale per le imprese di pulizia, il settore alberghiero e della ristorazione o per la pulizia degli interni dei veicoli. Il coperchio, la bocchetta per la tappezzeria e la bocchetta per i pavimenti sono trasparenti per una migliore visione dell'acqua sporca. Una finestra di ispezione sull'impugnatura aumenta ulteriormente le possibilità di monitoraggio. Il peso ridotto di Puzzi 8/1 Adv e la maniglia di trasporto ergonomica ne consentono il trasporto con una sola mano. I grandi pulsanti che possono essere azionati con le mani o con i piedi aumentano la comodità per l'utente.