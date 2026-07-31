Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 8/1 eco!Power
Puzzi 8/1 eco!Power macchina spruzzo-estrazione, realizzata con il 44% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi: detergente da 1 litro di RM 764N OA.
La macchina a spruzzo e estrazione Puzzi 8/1 eco!Power, realizzata al 44% in plastica riciclata¹⁾, è dotata di accessori esclusivi e di una bottiglia da 1 litro di detergente RM 764N OA. La macchina a spruzzo e estrazione offre risultati di pulizia igienici nella pulizia di tappezzerie e nella rimozione di macchie da superfici tessili e colpisce per la sua elevata convenienza. Una pulizia accurata si ottiene spruzzando la soluzione detergente in profondità nelle fibre e aspirando poi lo sporco sciolto. L'efficiente capacità di aspirazione consente inoltre un'asciugatura rapida e una rapida riaccessibilità. La macchina a spruzzo e estrazione soddisfa quindi le elevate esigenze dei professionisti della pulizia nel settore alberghiero e della ristorazione, nonché nella pulizia degli interni dei veicoli. La bocchetta per tappezzeria extra corta di serie facilita la pulizia anche di spazi ristretti. Il peso ridotto, combinato con la maniglia ergonomica, consente un trasporto senza sforzo con una sola mano. Il coperchio della macchina trasparente e la bocchetta manuale offrono una chiara visione dell'acqua sporca.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni eccezionaliPulizia perfetta dei tessuti in profondità L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento Risultati di pulizia eccezionali
Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotteL'impugnatura e il grilletto possono essere utilizzati con un dito La forma a gomito consente diverse posizioni di utilizzo L'ugello rosso assicura un consumo dell'acqua ridotto
SostenibilitàProgettato con il 44% di plastica riciclata¹⁾.
Design leggero, compatto e robusto
- Senza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini.
- Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
- La lunga durata assicura un'alta efficienza.
Contenitore 2 in 1 nero, intelligente e rimovibile
- Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
- Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
- Illustrazione di avvio rapido stampata in bianco per un utilizzo intuitivo.
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
- Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
- Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
- Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Larghe ruote posteriori pivottanti a 360°
- Facile da utilizzare anche sulle superfici irregolari
- Maneggevole e facile da trasportare
Gancio per l'alloggiamento del cavo di alimentazione
- Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
- Pratico e protegge il cavo
- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Larga apertura del contenitore dell'acqua pulita
- Semplice, sicuro e rapido riempimento dell'acqua pulita
- L'indicatore del livello massimo è facilmente visibile
- Nessuna fuoriuscita del liquido durante le movimentazioni della machina
Vano per il contenimento della bocchetta manuale
- Grazie al foro di aggancio, la bocchetta manuale è sempre a portata di mano
- Per un alloggiamento sicuro anche durante il trasporto
Specifiche
Dati tecnici
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|12 - 18
|flusso d'aria (l/s)
|71
|Vuoto (mbar/kPa)
|270 / 27
|Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min)
|1
|Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar)
|1
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|8 / 7
|Potenza turbina (W)
|1200
|Potenza della pompa (W)
|40
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|livello di pressione sonora (dB(A))
|71
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|8,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|13
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Bocchetta corta per tappezzeria con maniglia
- detersivi: RM 764 N, 1 l
- Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
- gancio per cavi
- Contenitore 2 in 1 rimovibile
Dotazione
- Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
- Supporto integrato per la bocchetta per pavimenti
- Bocchetta: Ugello per tappezzeria, arancione
Aree di applicazione
- Per la pulizia intensiva in profondità delle fibre di tappezzerie e mobili imbottiti
- Per la rimozione delle macchine dalle superfici tessili
- Per la pulizia di tutte le superfici tessili, compresi gli interni delle automobili
- Per la pulizia intensiva a fondo delle fibre di sedili d'auto imbottiti
- Per la pulizia degli imbottiti nelle aree più sensibli all'igiene