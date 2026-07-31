La macchina a spruzzo e estrazione Puzzi 8/1 eco!Power, realizzata al 44% in plastica riciclata¹⁾, è dotata di accessori esclusivi e di una bottiglia da 1 litro di detergente RM 764N OA. La macchina a spruzzo e estrazione offre risultati di pulizia igienici nella pulizia di tappezzerie e nella rimozione di macchie da superfici tessili e colpisce per la sua elevata convenienza. Una pulizia accurata si ottiene spruzzando la soluzione detergente in profondità nelle fibre e aspirando poi lo sporco sciolto. L'efficiente capacità di aspirazione consente inoltre un'asciugatura rapida e una rapida riaccessibilità. La macchina a spruzzo e estrazione soddisfa quindi le elevate esigenze dei professionisti della pulizia nel settore alberghiero e della ristorazione, nonché nella pulizia degli interni dei veicoli. La bocchetta per tappezzeria extra corta di serie facilita la pulizia anche di spazi ristretti. Il peso ridotto, combinato con la maniglia ergonomica, consente un trasporto senza sforzo con una sola mano. Il coperchio della macchina trasparente e la bocchetta manuale offrono una chiara visione dell'acqua sporca.