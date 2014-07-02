Ideale per pulizie in ambienti con elevato passaggio di pubblico dove è richiesta la massima velocità di lavaggio ed asciugatura per un riutilizzo immediato della superficie stessa. Ridotta umidità per un’asciugatura della superfi cie in soli 20 minuti. Risparmio di acqua e detergente utilizzando il nuovo RM 768 iCapsol la cui composizione facilita e velocizza il processo di pulizia incaspsulando le particelle di sporco. Testata spazzole con due rulli controrotanti per pettinare e pulire la fi bra della moquette su tutta la superficie. Vano di raccolta integrato per la raccolta dello sporco grossolano. Manutenzione ridotta al minimo e facile accesso a tutti componenti della macchina .senza l’ausilio di attrezzi