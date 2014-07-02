Lavatappeti BRS 43/500 C
Fornisce risultati di pulizia eccezionali e lascia i tappeti abbastanza asciutti da poter essere calpestati in soli 20 minuti. Usando la tecnologia di incapsulamento, la macchina pulisce a fondo i tappeti con il minimo sforzo e ridotti tempi di attesa.
Ideale per pulizie in ambienti con elevato passaggio di pubblico dove è richiesta la massima velocità di lavaggio ed asciugatura per un riutilizzo immediato della superficie stessa. Ridotta umidità per un’asciugatura della superfi cie in soli 20 minuti. Risparmio di acqua e detergente utilizzando il nuovo RM 768 iCapsol la cui composizione facilita e velocizza il processo di pulizia incaspsulando le particelle di sporco. Testata spazzole con due rulli controrotanti per pettinare e pulire la fi bra della moquette su tutta la superficie. Vano di raccolta integrato per la raccolta dello sporco grossolano. Manutenzione ridotta al minimo e facile accesso a tutti componenti della macchina .senza l’ausilio di attrezzi
Caratteristiche e vantaggi
2 rulli contro rotanti.
- L'alta pressione di contatto garantisce un'ottima pulizia.
- Pulisce a fondo le fibre sollevandole.
- Pressione di contatto uniforme anche su superfici sconnesse.
2 in 1
- Pulisce e spazzola le fibre contemporaneamente
- Include il serbatoio raccolta sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Resa per area (pulizia di fondo / pulizia di manteni (m²/h)
|300
|Pressione spruzzo, pulizia di mantenimento (bar)
|3,4
|Portata getto pulizia di mantenimento (l/min)
|0,38
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|7,5
|Potenza motore a spazzole (W)
|370
|Peso senza accessori (kg)
|25
|Peso con imballo (kg)
|32,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|400 x 470 x 1160
Scope of supply
- Serbatoio iCapsol a bordo
- Nr. Rulli: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Direzione di marcia: marcia avanti o marcia indietro
- Modalità iCapsol