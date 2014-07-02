Lavatappeti BRS 43/500 C

Fornisce risultati di pulizia eccezionali e lascia i tappeti abbastanza asciutti da poter essere calpestati in soli 20 minuti. Usando la tecnologia di incapsulamento, la macchina pulisce a fondo i tappeti con il minimo sforzo e ridotti tempi di attesa.

Ideale per pulizie in ambienti con elevato passaggio di pubblico dove è richiesta la massima velocità di lavaggio ed asciugatura per un riutilizzo immediato della superficie stessa. Ridotta umidità per un’asciugatura della superfi cie in soli 20 minuti. Risparmio di acqua e detergente utilizzando il nuovo RM 768 iCapsol la cui composizione facilita e velocizza il processo di pulizia incaspsulando le particelle di sporco. Testata spazzole con due rulli controrotanti per pettinare e pulire la fi bra della moquette su tutta la superficie. Vano di raccolta integrato per la raccolta dello sporco grossolano. Manutenzione ridotta al minimo e facile accesso a tutti componenti della macchina .senza l’ausilio di attrezzi

Caratteristiche e vantaggi
2 rulli contro rotanti.
  • L'alta pressione di contatto garantisce un'ottima pulizia.
  • Pulisce a fondo le fibre sollevandole.
  • Pressione di contatto uniforme anche su superfici sconnesse.
2 in 1
  • Pulisce e spazzola le fibre contemporaneamente
  • Include il serbatoio raccolta sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Resa per area (pulizia di fondo / pulizia di manteni (m²/h) 300
Pressione spruzzo, pulizia di mantenimento (bar) 3,4
Portata getto pulizia di mantenimento (l/min) 0,38
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 7,5
Potenza motore a spazzole (W) 370
Peso senza accessori (kg) 25
Peso con imballo (kg) 32,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 400 x 470 x 1160

Scope of supply

  • Serbatoio iCapsol a bordo
  • Nr. Rulli: 2 Pezzo(i)

Dotazione

  • Direzione di marcia: marcia avanti o marcia indietro
  • Modalità iCapsol
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Accessori
Detergenti