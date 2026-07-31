VehiclePro Schiuma attiva RM 812 Classic, 200l

Schiuma attiva molto potente e intensiva. Formula progettata per proteggere le spazzole e la carrozzeria. Conforme alle normative VDA.

Ingredienti selezionati e una formulazione speciale per una pulizia delicata e intensiva allo stesso tempo di auto e veicoli commerciali: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic di Kärcher. Adatta per l'uso nelle stazioni di lavaggio self-service e negli impianti di lavaggio dei veicoli, la schiuma attiva particolarmente ad alta intensità di schiuma rimuove in modo affidabile ed efficace grasso, olio e sporco minerale dalle superfici del veicolo. RM 812 Classic può essere utilizzato anche come shampoo per spazzole. La schiuma voluminosa e di colore chiaro favorisce la scorrevolezza delle spazzole e protegge così la vernice, riducendo allo stesso tempo notevolmente lo sporco delle spazzole. Inoltre, la schiuma attiva ad alta resa è adatta ai successivi prodotti a base di cera e previene così la formazione di striature, separa rapidamente olio/acqua nel separatore d'olio ed è conforme VDA.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 200
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 9
Peso (kg) 205,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 226,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 580 x 580 x 970
Prodotto
  • Shampoo schiumogeno intensivo per autolavaggi a spazzole
  • Scioglie olio, grasso e sporco minerale
  • Crea una schiuma voluminosa, compatta e brillante
  • Diminuisce l'attrito delle spazzole sulla carrozzeria. Minor attrito significa più cura.
  • La formula speciale di questo detergente evita che le spazzole si sporchino e si usurino
  • Compatibile con la cera, asciuga senza striature grazie allo strato di nano particelle
  • VDA
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Senza NTA
VehiclePro Schiuma attiva RM 812 Classic, 200l
VehiclePro Schiuma attiva RM 812 Classic, 200l
VehiclePro Schiuma attiva RM 812 Classic, 200l
VehiclePro Schiuma attiva RM 812 Classic, 200l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H315 Provoca irritazione cutanea.
  • H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P302 + P352b IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Lavaggio di veicoli
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
  • Auto
Accessori