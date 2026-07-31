VehiclePro Schiuma attiva RM 812 Classic, 200l
Schiuma attiva molto potente e intensiva. Formula progettata per proteggere le spazzole e la carrozzeria. Conforme alle normative VDA.
Ingredienti selezionati e una formulazione speciale per una pulizia delicata e intensiva allo stesso tempo di auto e veicoli commerciali: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic di Kärcher. Adatta per l'uso nelle stazioni di lavaggio self-service e negli impianti di lavaggio dei veicoli, la schiuma attiva particolarmente ad alta intensità di schiuma rimuove in modo affidabile ed efficace grasso, olio e sporco minerale dalle superfici del veicolo. RM 812 Classic può essere utilizzato anche come shampoo per spazzole. La schiuma voluminosa e di colore chiaro favorisce la scorrevolezza delle spazzole e protegge così la vernice, riducendo allo stesso tempo notevolmente lo sporco delle spazzole. Inoltre, la schiuma attiva ad alta resa è adatta ai successivi prodotti a base di cera e previene così la formazione di striature, separa rapidamente olio/acqua nel separatore d'olio ed è conforme VDA.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|9
|Peso (kg)
|205,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|226,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|580 x 580 x 970
Prodotto
- Shampoo schiumogeno intensivo per autolavaggi a spazzole
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Crea una schiuma voluminosa, compatta e brillante
- Diminuisce l'attrito delle spazzole sulla carrozzeria. Minor attrito significa più cura.
- La formula speciale di questo detergente evita che le spazzole si sporchino e si usurino
- Compatibile con la cera, asciuga senza striature grazie allo strato di nano particelle
- VDA
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P302 + P352b IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Aree di applicazione
- Lavaggio di veicoli
- Lavaggio veicoli commerciali
- Macchine, veicoli commerciali, biciclette
- Auto