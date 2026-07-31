Pulitore a vapore con aspirazione SGV 8/5 Classic
L'SGV 8/5 Classic consente la pulizia a vapore e l'aspirazione a umido e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, eccellenti prestazioni di pulizia, una struttura robusta e una lunga durata.
L'aspirapolvere a vapore Classic SGV 8/5 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e prestazioni di pulizia impressionanti. La pulizia è rispettosa dell'ambiente se effettuata senza sostanze chimiche e con alta pressione di vapore (8 bar), una temperatura dell'acqua calda di ca. Controllo del flusso di vapore a tre stadi e 70 ¿C. La macchina è estremamente semplice e comoda da utilizzare utilizzando l'interruttore rotativo EASY Operation, che può essere utilizzato per selezionare le tre modalità di funzionamento vapore/ vuoto. Utilizzando la pistola a vapore/ aspirazione ergonomica, il flusso di vapore, la funzione di risciacquo e la funzione di vuoto possono essere controllati dalla macchina stessa durante il funzionamento per una maggiore velocità e flessibilità. L'utente può sempre vedere lo stato di funzionamento o eventuali guasti tramite un display a colori a LED. Per garantire che la gamma completa di accessori sia sempre a portata di mano, questi vengono memorizzati sulla macchina stessa, protetti dallo sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Risultati di pulizia sostenibili e ottimaliAltissima pressione del vapore (8 bar), temperatura dell'acqua calda di circa 70 °C ed eccellente potenza di aspirazione. Rimuove lo sporco più ostinato con facilità, rapidità, efficienza e senza l'uso di sostanze chimiche. Macchina di lunga durata, robusta e molto economica
Interruttore rotante EASY Operation con tre modalità di funzionamentoParticolarmente facile da usare grazie ai simboli autoesplicativi. Non è necessario fare corsi per poterla utilizzare. Interruttore on/off e pulizia a vapore/aspirazione a umido. Risciacquo con acqua fredda: Pre-risciacquare le superfici molto sporche con acqua fredda.
Tubo flessibile per vapore/aspirazione con pistola per vapore/aspirazioneInterruttore rotante e pressostato particolarmente facili da usare per il controllo di varie funzioni. Offre controllo del flusso di vapore a tre stadi, funzionamento ad acqua fredda e calda e aspirazione simultanea. Risparmio di tempo: La modalità può essere regolata durante il funzionamento. Non è necessario interrompere il processo di pulizia.
Stato operativo mostrato sul display LED
- Indicatore luminoso per "Pronto per il funzionamento" e "Riscaldamento acceso" per l'erogazione di acqua calda.
- Spia luminosa per "Serbatoio dell'acqua pulita vuoto" o "Serbatoio dell'acqua sporca pieno".
- Spia luminosa per "In servizio" o "Errore".
Controllo del flusso di vapore a tre stadi
- Vapore leggero (livello I) per sporco leggero.
- Vapore medio (livello II) per sporco medio.
- Vapore forte (livello II) per sporco ostinato.
Supporto accessori integrato
- Accessori come gli ugelli e le spazzole rotonde sono sempre a portata di mano.
- Tutti gli accessori sono tenuti puliti e assicurati durante il trasporto.
- Il cavo di alimentazione elettrica è riposto in modo sicuro sul retro dell'unità per il trasporto.
Ampia dotazione di accessori inclusa
- Bocchetta per pavimenti da 300 mm con spazzole e inserto tergipavimento.
- Bocchetta manuale da 150 mm con spazzole e inserto tergipavimento.
- Bocchetta per fessure, bocchetta a getto puntiforme e tre diverse spazzole rotonde.
Ergonomico e facile da trasportare
- Quando si carica la macchina, tenerla per le maniglie incassate e per la maniglia di spinta.
- Per il trasporto su lunghe distanze, è possibile trascinare la macchina per la maniglia.
- Le grandi ruote facilitano il trasporto anche su e giù per i gradini.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione del vapore (bar)
|max. 8
|Potenza termica (W)
|3000
|Tempo di riscaldamento (min)
|7
|Temperatura caldaia (°C)
|max. 173
|Temperatura acqua calda (°C)
|70 - 173
|Serbatoio dell'acqua dolce (l)
|5,6
|Serbatoio dell'acqua sporca (l)
|5
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 50
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|39
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|50,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Interruttore on/off, modalità acqua fredda/aspirazione, modalità vapore/acqua calda/acqua fredda/aspirazione.
Scope of supply
- Quantità di tubi del vapore: 2 Pezzo(i)
- Tubo di aspirazione a vapore: 2 Pezzo(i), 505 mm
- Bocchetta per pavimenti: 300 mm
- Tubo flessibile per vapore/aspirazione con pistola per vapore/aspirazione: 4 m
- Striscia di gomma per ugello manuale: 150 mm
- Striscia di gomma per bocchetta da pavimento: 300 mm
- Bocchetta manuale: 150 mm
- Bocchetta per dettagli/adattatore per bocchetta per fessure: 185 mm
- Prolunga per ugello a getto puntiforme: 140 mm
- Spazzola tonda piccola, acciaio inox: 1 Pezzo(i)
- Spazzola tonda piccola, ottone: 1 Pezzo(i)
- Pennello tondo piccolo, Pekalon (nero): 1 Pezzo(i)
- Archetto di spinta
- Vano accessori (rimovibile)
Dotazione
- Serbatoio: rimovibile e ricaricabile in qualsiasi momento
- Alloggiamento: acciaio inossidabile
- Avvolgicavo integrato
- Indicatore LED
- controllo del flusso di vapore: su maniglia (tre fasi)
- Blocco di sicurezza sulla pistola vapore
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Aree di applicazione
- Sporco ostinato, ruggine e grasso
- Piastrelle, pavimenti in ceramica e altre superfici dure
- Raccordi, superfici di lavoro e superfici in acciaio inox
- Vetri di finestre, porte in vetro, superfici in vetro e specchi
- Tessuti e mobili imbottiti
- Pulizia interna dei veicoli