L'aspirapolvere a vapore Classic SGV 8/5 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e prestazioni di pulizia impressionanti. La pulizia è rispettosa dell'ambiente se effettuata senza sostanze chimiche e con alta pressione di vapore (8 bar), una temperatura dell'acqua calda di ca. Controllo del flusso di vapore a tre stadi e 70 ¿C. La macchina è estremamente semplice e comoda da utilizzare utilizzando l'interruttore rotativo EASY Operation, che può essere utilizzato per selezionare le tre modalità di funzionamento vapore/ vuoto. Utilizzando la pistola a vapore/ aspirazione ergonomica, il flusso di vapore, la funzione di risciacquo e la funzione di vuoto possono essere controllati dalla macchina stessa durante il funzionamento per una maggiore velocità e flessibilità. L'utente può sempre vedere lo stato di funzionamento o eventuali guasti tramite un display a colori a LED. Per garantire che la gamma completa di accessori sia sempre a portata di mano, questi vengono memorizzati sulla macchina stessa, protetti dallo sporco.