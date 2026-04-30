Spazzatrice KM 70/15 C Classic
La spazzatrice manuale compatta KM 70/15 C Classic è sempre pronta all'azione per spazzare piccole aree in modo efficiente. Può essere utilizzato in spazi interni ed esterni.
Con la spazzatrice a spinta compatta KM 70/15 C Classic è possibile pulire facilmente e comodamente tutti gli spazi interni ed esterni. Ideale per la pulizia di aree anche superiori ai 100 metri quadrati. Il suo peso ridotto e le grandi ruote la rendono facile da manovrare e trasportare. Il rullo spazzola centrale viene azionato dalla ruota sinistra, garantendo così un trasporto affidabile dei rifiuti nel contenitore. La spazzola laterale è progettata per spazzare bordi e angoli. Quando si puliscono spazi aperti, può essere ripiegato per ridurre la generazione indesiderata di polvere. La spazzola laterale può essere regolata per evitare l'usura. Non sono necessari strumenti quando si cambia la spazzola. Il contenitore dei rifiuti può essere rimosso e svuotato in un batter d'occhio. La parte anteriore del contenitore è sagomata in modo da poterlo appoggiare in posizione verticale quando necessario. La maniglia di spinta pieghevole può essere regolata in base all'altezza dell'operatore e si ripiega completamente per riporre in poco spazio il KM 70/15 C Classic.
Caratteristiche e vantaggi
LeggeraBuona manovrabilità Facile da trasportare, anche su o giù per i gradini.
Vano raccolta capienteL'impugnatura del vano raccolta risulta pratica quando lo si solleva per svuotarlo Il contenitore dei rifiuti è autoportante.
Spazzola laterale regolabileGarantisce una pulizia ottimale dei bordi e degli angoli. La pressione della spazzola laterale si adatta per una pulizia efficiente di diverse superfici. Ripiegabile per la pulizia di spazi aperti e per ridurre la dispersione della polvere.
Archetto di spinta regolabile
- Estremamente ergonomico.
- Archetto di spinta pieghevole
Trazione sul rullo principale
- Rullo spazzatore principale azionato da ruote di trasporto.
- Risultato di spazzamento uniforme.
La spazzola laterale può essere sostituita senza attrezzi
- Sforzo di manutenzione ridotto al minimo.
- Nessun fermo macchina dovuto a lavori di manutenzione.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|manuale
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|2800
|Larghezza di lavoro (mm)
|480
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|700
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|12,8
|Peso compreso l'imballo (kg)
|16,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Dotazione
- Spazzatrice con trazione manuale
- Archetto di spinta pieghevole
- Principio getto in avanti
- Uso esterno
- Usi indoor
Videos
Aree di applicazione
- Parchi e parcheggi
- Viali
- Hotel
- Impianti produttivi
- Adatto anche per spazzare nelle aziende agricole, nelle fattorie e nei granai