Con la spazzatrice a spinta compatta KM 70/15 C Classic è possibile pulire facilmente e comodamente tutti gli spazi interni ed esterni. Ideale per la pulizia di aree anche superiori ai 100 metri quadrati. Il suo peso ridotto e le grandi ruote la rendono facile da manovrare e trasportare. Il rullo spazzola centrale viene azionato dalla ruota sinistra, garantendo così un trasporto affidabile dei rifiuti nel contenitore. La spazzola laterale è progettata per spazzare bordi e angoli. Quando si puliscono spazi aperti, può essere ripiegato per ridurre la generazione indesiderata di polvere. La spazzola laterale può essere regolata per evitare l'usura. Non sono necessari strumenti quando si cambia la spazzola. Il contenitore dei rifiuti può essere rimosso e svuotato in un batter d'occhio. La parte anteriore del contenitore è sagomata in modo da poterlo appoggiare in posizione verticale quando necessario. La maniglia di spinta pieghevole può essere regolata in base all'altezza dell'operatore e si ripiega completamente per riporre in poco spazio il KM 70/15 C Classic.