ケルヒャー 高圧洗浄機（家庭用）
網戸・窓
網戸掃除は、雑巾・バケツ・新聞紙・スポンジ・掃除機など･･･たくさんの道具を用意し、外側の網戸→内側の網戸を掃除して次は窓ガラス･･･と、意外に面倒です。でも、高圧洗浄機があれば面倒だった窓・網戸掃除が簡単に洗浄できます。
手が届きにくい上部も高圧水で流すだけで洗浄完了です！
外まわり・外壁・ブロック塀
掃除する範囲が広くて一番大変なのが住宅の外壁やブロック塀などの外まわりの洗浄です。毎日少しずつ蓄積する汚れは気がつきにくいものですが、実は結構汚れています。コケが生えた階段やコンクリートは、雨などで濡れると滑る危険もあります。ぜひ年末大掃除でキレイにしましょう。
外壁やブロック塀の掃除はゴシゴシ力を入れて洗う必要がある場所ですが、高圧洗浄機なら高圧水を当てるだけ！
玄関
玄関はおうちの第一印象を決める場所です。お客様のみならず、家族も気持ちよく迎えるために常にキレイに保っておきたいですね。高圧洗浄機ならタタキや玄関まわりを洗い流すだけなので簡単です。
ベランダ
普段の掃除ではあまり掃除をしないベランダは、年末大掃除の時こそしっかりやっておきたい場所のひとつです。高圧洗浄機を使って、床も排水口もサッとキレイに仕上げましょう。
車・自転車
高圧洗浄機と言えば洗車。高圧洗浄機なら、水が冷たくて手洗い洗車が辛いこの季節でも、ラクラク簡単に車を洗浄できます。砂やホコリなどの軽い汚れを落とすだけなら高圧水だけでもOKです。排気ガスや油系の汚れも落としたいなら、洗剤を使って洗うとしっかりキレイに仕上がります。また高圧水は、ホイールなどの複雑な形をした洗いにくいものの洗浄にも最適です。
オプションアクセサリーを使えばさらに便利に。例えばアンダーボディスプレーランスを使えば、車の下回りもしっかり洗浄できます。逆向きに使えば手が届きにくいルーフの洗浄にも利用できます。
ガレージ・駐車場
駐車場まわりは、清掃範囲が広くてさらに汚れがたまりやすく掃除が大変な場所ですね。また、カーポートの屋根部分などは掃除も大変です。高圧洗浄機を使えばそんな問題も解決できます。ゴシゴシ洗いをしていた広い床面は、オプションアクセサリーのテラスクリーナーで効率よく洗浄。屋根部分もアクセサリーのアンダーボディスプレーランスでラクラク洗浄できます。
浴室
浴室でも高圧洗浄機が便利なことご存知ですか。ぬるぬるしてあまり触りたくない排水口や、手が届かない天井など、高圧洗浄機ならサッと高圧水を当てるだけで洗浄できます。また大掃除なら、浴槽エプロン内部の洗浄にも便利です。
高圧洗浄機の違いと選び方のポイントを簡単にまとめました。