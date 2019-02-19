ケルヒャー 高圧洗浄機（家庭用）

高圧洗浄機と言えば洗車。高圧洗浄機なら、水が冷たくて手洗い洗車が辛いこの季節でも、ラクラク簡単に車を洗浄できます。砂やホコリなどの軽い汚れを落とすだけなら高圧水だけでもOKです。排気ガスや油系の汚れも落としたいなら、洗剤を使って洗うとしっかりキレイに仕上がります。また高圧水は、ホイールなどの複雑な形をした洗いにくいものの洗浄にも最適です。

オプションアクセサリーを使えばさらに便利に。例えばアンダーボディスプレーランスを使えば、車の下回りもしっかり洗浄できます。逆向きに使えば手が届きにくいルーフの洗浄にも利用できます。