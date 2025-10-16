Champú para carros, 5l

Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 190 x 140 x 250
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motos y scooters.
Accesorios