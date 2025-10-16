Champú para carros, 5l
Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|190 x 140 x 250
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motos y scooters.