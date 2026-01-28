DYSZA ROTACYJNA DB 145 DO URZĄDZEŃ K 4-K 5
Dysza rotacyjna o dużej mocy do myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5. Do szczególnie uporczywego brudu, np. powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych.
Dysza rotacyjna do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5 bez problemu usuwa nawet brud spowodowany warunkami atmosferycznymi dzięki silnemu strumieniowi wirującemu. Oznacza to możliwość szybkiego usuwania nawet uporczywego brudu, takiego jak powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych, aby przywrócić powierzchniom ich pierwotny blask. Ponadto dysza rotacyjna jest w stanie objąć dużą powierzchnię.
Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
- Skuteczne usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń z odpornych powierzchni.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
- Efektywnie usuwa oporny brud.
O 100% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher.
- Dla wydajnego i szybkiego czyszczenia.
Złącze bagnetowe
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|450 x 41 x 41
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- K 4
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home & Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 Basic Brush
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact Special FJ 3
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Oporny brud
- Murki ogrodowe
- Mech