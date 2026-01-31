Datorită bateriei litiu-ion, toate variantele modelului VC 4 Cordless myHome pot fi folosite cu până la 30 de minute mai mult fără a fi nevoie să se oprească pentru reîncărcare. Pur și simplu înlocuiți bateria din aparat și este gata de funcționare. După ce ați terminat treaba, bateria de înlocuire poate fi încărcată în dispozitiv.