Baterie VC 4 Cordless
Mai mult timp de funcționare la curățenie: bateria de rezervă pentru toate variantele de VC 4 Cordless myHome prelungește timpul de funcționare cu 30 de minute, fără a fi nevoie să vă opriți pentru reîncărcare.
Datorită bateriei litiu-ion, toate variantele modelului VC 4 Cordless myHome pot fi folosite cu până la 30 de minute mai mult fără a fi nevoie să se oprească pentru reîncărcare. Pur și simplu înlocuiți bateria din aparat și este gata de funcționare. După ce ați terminat treaba, bateria de înlocuire poate fi încărcată în dispozitiv.
Caracteristici si beneficii
Celulă puternică litiu-ion
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|146 x 62 x 43