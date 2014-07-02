Duza speciala pentru saltele pentru aspirarea igienica a paturilor, saltelelor, pernelor si locurilor greu accesibile din si din jurul paturilor. Curatarea profunda este importanta in si in jurul paturilor, deoarece se aduna praful pe suprafetele textile si pot aparea alergii. Instrumentul practic pentru rosturi indeparteaza praful si ajunge in colturi greu accesibile. Moliile si praful nu mai au nicio sansa.