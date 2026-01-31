Filtrul de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru aspiratorul multi-ciclon Kärcher VC 3 filtrează în siguranță și complet murdăria cea mai fină, cum ar fi polenul și particulele care declanșează alergiile. Acest lucru înseamnă că aerul evacuat este mai curat decât aerul din încăpere. Ideal pentru cei care suferă de alergii!