Filtrul intermediar lavabil retine particulele foarte mici din aer, precum particulele de praf si alergenii continuti in aerul umed si protejeaza aspiratorul cu filtru pentru apa impotriva patrunderii apei. Filtrul cu margine din cauciuc poate fi deschis si clatit sub apa de la robinet. Lasati se se usuce, pur si simplu, pe un calorifer.