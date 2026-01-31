Filtru din spumă pentru aerul evacuat

Filtrul de spumă pentru aerul evacuat purifică aerul prin filtrarea particulelor fine de murdărie în timpul aspirării. Compatibil cu dispozitivele VC 4 Cordless myHome și VC 4 Cordless Premium myHome de la Kärcher. Vă recomandăm înlocuirea filtrului cel puțin o dată pe an.

Caracteristici si beneficii
Filtru cu plasă fină
  • Filtrează murdăria fină din aerul aspirat.
Ușor de schimbat
  • Schimbarea mai ușoară a filtrului de spumă pentru aerul evacuat prin îndepărtarea carcasei filtrului.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea gri
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 75 x 50 x 50
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată