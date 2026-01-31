Filtru din spumă pentru aerul evacuat
Filtrul de spumă pentru aerul evacuat purifică aerul prin filtrarea particulelor fine de murdărie în timpul aspirării. Compatibil cu dispozitivele VC 4 Cordless myHome și VC 4 Cordless Premium myHome de la Kärcher. Vă recomandăm înlocuirea filtrului cel puțin o dată pe an.
Caracteristici si beneficii
Filtru cu plasă fină
- Filtrează murdăria fină din aerul aspirat.
Ușor de schimbat
- Schimbarea mai ușoară a filtrului de spumă pentru aerul evacuat prin îndepărtarea carcasei filtrului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|gri
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|75 x 50 x 50
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată