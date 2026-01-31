Kit de curățare pentru VC
Kitul de curățare VC extinde varietatea de aplicații pentru gama de aspiratoare. Acesta face ca sarcinile de curățare să fie mai simple și mai ușoare.
Sarcinile de curățare sunt mai simple și mai ușoare datorită kitului de curățare VC. Zonele greu accesibile sunt curățate în mod comod cu ajutorul accesoriilor. Kitul conține o duză pentru rosturi, un set de aspirare a părului, o piesă flexibilă de conectare și patru perii diferite. În plus, este inclus un furtun suplimentar care poate fi conectat la diferite accesorii. Accesoriul VC are un design ergonomic și este ușor de utilizat.
Caracteristici si beneficii
Accesoriu potrivit pentru aspiratoarele Kärcher VC 2 și VC 3
Kit complex de accesorii
- Cu gama diversă de accesorii, numeroasele sarcini de curățare din căminul tău sunt acum mai ușor de gestionat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|410 x 308 x 80
Domenii de intrebuintare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)