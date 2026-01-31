Sarcinile de curățare sunt mai simple și mai ușoare datorită kitului de curățare VC. Zonele greu accesibile sunt curățate în mod comod cu ajutorul accesoriilor. Kitul conține o duză pentru rosturi, un set de aspirare a părului, o piesă flexibilă de conectare și patru perii diferite. În plus, este inclus un furtun suplimentar care poate fi conectat la diferite accesorii. Accesoriul VC are un design ergonomic și este ușor de utilizat.